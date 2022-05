Khai trừ Đảng với Giám đốc CDC cùng 2 nữ thuộc cấp nhận hối lộ hơn 1 tỉ đồng của Việt Á

Thứ Bảy, ngày 21/05/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Có hành vi nhận hối lộ hơn 1 tỉ đồng của Công ty Việt Á trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit xét nghiệm Covid-19, ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, cùng 2 thuộc cấp bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 21-5, tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (gọi tắt là CDC Hà Giang) nhiệm kỳ 2020-2025 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình trong Đảng, quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm để nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vi phạm pháp luật của Nhà nước trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhận hối lộ với số tiền lớn, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với các bị can - Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với đó, Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang; Phan Thị Nga, Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Hà Giang và Tô Minh Huệ, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán CDC Hà Giang do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phạm phạm quy chế làm việc của Đảng ủy; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; vi phạm pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo và thực hiện việc đấu thầu mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, có hành vi nhận hối lộ và bao che, tiếp tay cho hành vi tham nhũng, gây lãng phí, thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước với số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hết các chức vụ trong Đảng đối với bà Phạm Thị Kim Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CDC Hà Giang; cảnh cáo đối với bà Hoàng Thị Phượng, kế toán phòng Tài Chính - Kế toán CDC Hà Giang đến những vi phạm thuộc CDC Hà Giang.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Phan Thị Minh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh nhiệm kỳ 2021-2026 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vi phạm quy chế làm việc của Huyện ủy, UBND huyện; vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá vôi) trái phép trên địa bàn huyện Yên Minh, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Tuấn (SN 1971, Giám đốc CDC tỉnh Hà Giang); Phan Thị Nga (SN 1971, Trưởng khoa Xét nghiệm thuộc CDC) và Tô Minh Huệ (SN 1972, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thuộc CDC Hà Giang) về hành vi nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cảnh sát xác định trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, các bị can nêu đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khai-tru-dang-voi-giam-doc-cdc-cung-2-nu-thuoc-cap-nhan-hoi-lo-hon-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khai-tru-dang-voi-giam-doc-cdc-cung-2-nu-thuoc-cap-nhan-hoi-lo-hon-1-ti-dong-cua-viet-a-20220521182717824.htm