4 xe ô tô va chạm liên hoàn trên quốc lộ 1A

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 21h tối 1/1, xe ô tô con loại 4 chỗ mang biển kiểm soát 51H-570.52 đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TP Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi qua đoạn địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tài xế phát hiện phía trước đường có chướng ngại vật nên giảm tốc độ để né tránh.

Cùng thời điểm này, 2 xe con loại 7 chỗ mang BKS 70A-058.58, 71A-099.34 và xe ô tô tải mang BKS 84C-064.98 đang lưu thông cùng chiều từ phía sau bất ngờ trờ tới, va chạm vào nhau và tiếp tục va chạm với xe 51H-570.52 phía trước tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường 4 phương tiện nằm dính vào nhau và nằm trên làn đường số 1 sát dải phân cách khiến hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị ùn ứ, di chuyển chậm kéo dài.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an xã Long An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/4-xe-o-to-va-cham-lien-hoan-tren-quoc-lo-1a-i679648/Nguồn: https://cand.com.vn/Giao-thong/4-xe-o-to-va-cham-lien-hoan-tren-quoc-lo-1a-i679648/