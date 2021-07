3 người dự đám tang ở Long An dương tính SARS-CoV-2, Đồng Tháp thêm nhiều ca Covid-19

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 07:00 AM (GMT+7)

Ba người làm chung công ty và cùng dự một đám tang trên địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Sau khi xét nghiệm, cả 3 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 23-7, theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Long An, 3 công nhân làm chung một công ty và đang sinh sống tại phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An) đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Địa điểm nơi từng tổ chức đám tang có 3 người cùng dự

Trong 2 ngày 20 và 21-7, cả 3 người này tham dự đám tang tại một gia đình ở ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đến ngày 22-7, khi phát hiện có những triệu chứng sốt, ho nên 3 người đến cơ sở y tế test nhanh kháng nguyên 2 lần đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng 23-7, 3 người này có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Vĩnh Hưng họp khẩn để chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức khoanh vùng khu vực này, phun sát khuẩn, tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan. Đến trưa cùng ngày, đã truy vết được nhiều trường hợp F1 và F2.

Đồng Tháp có hơn 1.800 ca Covid-19

Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 23-7, tỉnh Đồng Tháp có 98 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc và nghi mắc Covid-19 ở tỉnh lên 1.826 ca.

Các ngành, địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong yêu cầu các ngành, địa phương cần xét nghiệm nhanh, chính xác quyết định kết quả phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm, lấy mẫu. Khi có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính thì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR ngay.

Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, chấn chỉnh tình trạng người dân và cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc đi ra ngoài đường không có lý do chính đáng. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, không được chậm trễ...

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/3-nguoi-du-dam-tang-o-long-an-duong-tinh-sars-cov-2-dong-thap-them-n...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/3-nguoi-du-dam-tang-o-long-an-duong-tinh-sars-cov-2-dong-thap-them-nhieu-ca-covid-19-20210723212109715.htm