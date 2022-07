3 cán bộ CDC Nam Định bớt xén sinh phẩm để bán lại cho Việt Á

Cơ quan công an đã khởi tố 3 cán bộ thuộc CDC Nam Định có hành vi Tham ô tài sản.

Ngày 29/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành các Quyết định Khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 nhân viên Khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định về tội Tham ô tài sản.

Trụ sở CDC Nam Định

Các bị can gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1987, Kỹ thuật viên xét nghiệm CDC Nam Định); Lâm Thị Hà (SN 1989, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Nam Định) và Vũ Thị Yến (SN 1975, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Nam Định).

Các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của CDC Nam Định để bán lại cho công ty Việt Á nhằm mục đích lấy tiền chia nhau, thiệt hại ban đầu ước tính trên 1 tỉ đồng. Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án này, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố tổng cộng 8 bị can có liên quan và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

