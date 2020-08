3 bệnh viện ở Hà Nội không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 16:46 PM (GMT+7)

Theo Sở Y tế Hà Nội, đơn vị đã kiểm tra 40 bệnh viện trên địa bàn TP và phát hiện 3 bệnh viện không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội.

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã kiểm tra 40 bệnh viện cả công lập và tư nhân.

Qua đó, 30 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn, 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện không an toàn là Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội 1, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech.

Ngoài ra, ông Hạnh cũng cho biết, từ ngày 19-21/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn nhất là trong bệnh viện và tại nhà hàng, quán ăn chưa tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là yêu cầu về giãn cách.

Vì vậy cần tiếp tục chủ động, kiên quyết triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch".

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân tại Bệnh viện E, chiều 20/8, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, Bộ Y tế đã rút trường hợp bệnh nhân 994 ra khỏi danh sách những người mắc COVID-19 và cho phép bệnh viện E tiếp tục hoạt động trở lại.

Theo ông Hạnh, đến 12h ngày 21/8, TP đã lấy được 71.842 mẫu các trường hợp về từ Đà Nẵng, đã có kết quả 49.158 mẫu.

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã kiểm tra, giám sát 153 phòng khám tư nhân, 123 nhà thuốc, xử phạt 208 trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang với số tiền hơn 41 triệu đồng. Hầu hết các cửa hàng ăn uống đã ký cam kết đảm bảo giãn cách và cơ bản đảm đáp ứng yêu cầu.

Quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu các cửa hàng, quán ăn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, xử lý các trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường với số tiền hơn 7 triệu đồng. Đồng thời thành lập tổ giám sát tại 18 phường trên địa bàn.

