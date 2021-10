27 chuyến bay không thể cất cánh trong ngày đầu tiên bay nội địa trở lại

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 20:47 PM (GMT+7)

Nguyên nhân 27 chuyến bay trên 14 đường bay không thể thực hiện do ảnh hưởng của bão, không kịp bán vé và yêu cầu cách ly y tế.

Theo Cục Hàng không VN, trong ngày 10/10, có nhiều chuyến bay Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways được cấp phép nhưng không thể thực hiện được.

Hành khách ký cam kết trước khi bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Cụ thể, Vietnam Airlines không thể khai thác 11 chuyến bay, trong đó có chuyến từ TP.HCM về Hà Nội do hành khách được yêu cầu phải cách ly tập trung, tuy nhiên địa phương lại chưa có hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể.

Bốn chuyến không thể khai thác do ảnh hưởng bão là TP.HCM - Thanh Hóa và ngược lại; TP.HCM - Nghệ An và ngược lại.

Các chuyến bay giữa TP.HCM - Kiên Giang, TP.HCM - Cà Mau, Thanh Hóa - Lâm Đồng và ngược lại klhông thực hiện do không có khách.

Với Vietjet, 10 chuyến bay không được thực hiện gồm TP.HCM - Phú Yên và ngược lại (không thực hiện do không kịp mở bán); TP.HCM - Hải Phòng và ngược lại (do ảnh hưởng bão); TP.HCM - Gia Lai và ngược lại, Đà Nẵng - Cần Thơ và ngược lại (do không kịp mở bán).

Hai chuyến bay khác của Vietjet là giữa Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại không thực hiện không thực hiện do khách phải cách ly tập trung, trong khi hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể của Hà Nội chưa có.

Bamboo Airways cũng có 6 chuyến bay không thể thực hiện gồm 2 chuyến TP.HCM - Thừa Thiên Huế và ngược lại (không thực hiện được do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh); 2 chuyến bay giữa TP.HCM - Quảng Bình và ngược lại (không thực hiện do khách phải cách ly tập trung nên khách bỏ chỗ) và 2 chuyến bay giữa Đà Nẵng - Đắc Lắk và ngược lại (do chưa kịp mở bán).

Để có thể triển khai được các chuyến bay thương mại thường lệ theo kế hoạch, Cục Hàng không VN kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo thống nhất quy định về điều kiện đối với hành khách đi máy bay, áp dụng chung trên toàn quốc (Thừa Thiên Huế yêu cầu phải đăng ký trước và phải được tỉnh phê duyệt thì hành khách mới được đến địa bàn); không yêu cầu hành khách phải cách ly tập trung.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - nơi có các cảng hàng không - cần phải có quy định rõ ràng về phương thức kiểm soát dịch bệnh đối với hành khách đến như không lưu trú, cư trú tại địa phương...

Hành khách đi từ vùng xanh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, nhằm tạo điều kiện cho người dân trở về các thành phố lớn làm việc.

Theo Cục Hàng không VN, hiện ngoài Hà Nội và TP.HCM thì tỷ lệ tiêm vaccine ở các địa phương khác còn thấp. Trong khi đó, nhiều địa phương là vùng xanh quy định hành khách phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi thứ 2 cách ngày bay 14 ngày thì các đường bay ngách như hiện nay và các chuyến bay chiều đến Hà Nội và TP.HCM từ các tỉnh thành khác sẽ rất ít khách.

Cục Hàng không VN cũng kiến nghị bỏ giãn cách trên máy bay để giảm áp lực chi phí/ghế và giá vé đối với hành khách do hành khách đã được xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Trước đó, Bộ GTVT quyết định tạm thời mở 19 đường bay chở khách thương mại từ 10/10 - 20/10 với 38 chuyến bay mỗi ngày, gồm 13 chuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Từ Hà Nội mỗi ngày có 1 chuyến khứ hồi đi TP.HCM và một chuyến khứ hồi đi Đà Nẵng. Ngoài ra còn có 1 chuyến khứ hồi Đà Nẵng - Cần Thơ, 1 chuyến khứ hồi Đà Nẵng - Đắk Lắk, 1 chuyến khứ hồi Hà Nội - Cần Thơ và một chuyến khứ hồi Thanh Hoá - Lâm Đồng.

Riêng đường bay Hà Nội - Cần Thơ sẽ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

