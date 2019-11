2 xe tải đâm nhau kinh hoàng, 3 tài xế bị thương nặng, quốc lộ ùn tắc

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 15:22 PM (GMT+7)

Đang lưu thông trên quốc lộ 48D đoạn qua địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), 2 chiếc xe tải bất ngờ va chạm với nhau, sau đó đâm vào tiếp một chiếc máy đào. Vụ tai nạn khiến 3 tài xế bị thương, quốc lộ bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. (Ảnh: Quang Dũng)

Ngày 27/11, thông tin từ Đội CSGT 1.48, Phòng CSGT Nghệ An cho biết, trên Quốc lộ 48D đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến các tài xế bị thương, giao thông ùn tắc.

Cụ thể, vào khoảng 8h30’ ngày 27/11, chiếc xe tải mang BKS: 15C - 094.98 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông trên quốc lộ trên QL48D, hướng TX. Hoàng Mai - TX. Thái Hòa.

Khi đi đến xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS: 37C - 327.92 chạy ngược chiều. Chiếc xe này sau đó tông vào chiếc máy đào BKS: 36LA-0207 rồi mới dừng lại.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế 2 chiếc xe tải và 1 người lái máy đào bị thương. Tại hiện trường cả 3 phương tiện dính chặt vào nhau chắn ngang đường, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến QL48D ùn tắc cục bộ kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an TX Hoàng Mai phối hợp với Đội CSGT 1.48 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

