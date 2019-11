Hà Nội: Xế hộp tự đâm vào hộ lan, thanh tôn xuyên dọc xe

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 17:32 PM (GMT+7)

Tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ bất ngờ lao thẳng vào dải tôn hộ lan đường, tài xế thoát chết tại huyện Phúc Thọ.

Ô tô 30A-171.54 nằm gọn trên hộ lan tôn tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Chiều 26/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Đội CSGT trật tự Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, Đội đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông tự gây liên quan ô tô Hyundai i10 tại xã Liên Hiệp.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra vào chiều cùng ngày. Thời điểm này, ô tô Hyundai i10 mang BKS 30A-171.54 do một người đàn ông trung niên điều khiển bất ngờ lao thẳng vào dải tôn hộ lan hành lang đường bộ thuộc địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Rất may, không có thương vong về người.

Cán bộ Đội CSGT trật tự Công an huyện Phúc Thọ cho hay, ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an địa bàn, Đội CSGT trật tự Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Được biết, tài xế điều khiển ô tô Hyundai i10 tự gây tai nạn được xác định là do Bùi Văn Quyền (SN 1979, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ).

