2 tài xế tiếp xúc ca Covid-19 vẫn vô tư đi chơi Tết: Phê bình chủ tịch, trưởng công an xã

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 13:58 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu phê bình Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã nơi có 2 ca F1 tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 nhưng không khai báo y tế, vô tư đi chơi tết và tiếp xúc nhiều người.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa có văn bản yêu cầu phê bình Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi xem xét nội dung Báo cáo nhanh số 128/BC-SYT ngày 19-2-2021 của Sở Y tế về trường hợp liên quan đến bệnh nhân F0 Vũ Văn C. ở Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ra văn bản phê bình Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã Trù Hựu. Lý do là rà soát không kỹ đã để sót 2 trường hợp công dân đi từ vùng dịch (tỉnh Hải Dương) trở về địa phương, đồng thời có liên quan đến bệnh nhân (F0) nhưng đã không khai báo y tế. Đó là các công dân Vũ Văn T. (SN 1990) và Vũ Văn T. (SN 1989) đều thường trú tại thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn - Ảnh: FB

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn rút kinh nghiệm trong việc báo cáo không kịp thời, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thiết lập hồ sơ xử phạt nghiêm 2 trường hợp khai báo không trung thực (nếu đến mức phải xử lý hình sự thì xử lý hình sự).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập trung cao rà soát, nắm chắc các trường hợp công dân đi qua/đến/ở/về từ địa phương có dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để phân loại, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp, bảo đảm công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Sở Y tế thường xuyên liên hệ nắm bắt thông tin tình hình dịch Covid-19 ở các tỉnh, TP có dịch và các huyện, TP trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2 tài xế trên đã bị xử phạt về hành vi "Không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân" với số tiền 20 triệu đồng/người. Theo lịch trình di chuyển của 2 trường hợp này, tối 6-2, cả 2 có tới nhà bệnh nhân Covid-19 V.V.C. (32 tuổi, ở thôn Khoa Bộ, xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân C. làm việc tại phòng kỹ thuật của Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) được công bố nhiễm Covid-19 ngày 18-2. Sau đó, ngày 7 đến 10-2, 2 người này điều khiển xe tải từ Hải Dương đi Quảng Bình giao hàng, đến ngày 10-2 về nhà ở thôn Thanh Tân. Trở về từ vùng có dịch ở Hải Dương, 2 trường hợp này không những không khai báo y tế mà còn đi chơi rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trong dịp Tết Tân Sửu. Hiện đã xác định được 186 F2 tiếp xúc gần với 2 trường hợp này.

