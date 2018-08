Độc đáo cách chữa đau dạ dày của anh chiến sĩ hải quân

Thứ Sáu, ngày 09/12/2016 12:00 PM (GMT+7)

Bệnh về dạ dày Sự kiện:

Đối với anh Trịnh Xuân Vệ (0982.641.618) - công tác tại Đội xe phòng tham mưu Lữ đoàn Hải Quân 189 Cam Ranh – Khánh Hòa, khi đoàn tụ cùng gia đình được ăn những bữa cơm cùng cả nhà là không còn hạnh phúc nào hơn. Thế nhưng gần 10 năm nay chưa hôm nào, anh được niềm vui trọn vẹn cả bởi căn bệnh đau dạ dày hành hạ.

Hơn 10 năm khổ sở với bệnh đau dạ dày

Hơn mười năm nay, anhVệ khổ sở bệnh đau dạ dày. Đi khám ở BV bác sĩ kết luận anh bị viêm xuất huyết hang vị dạ dày, sau đó anh có uống các loại thuốc nhưng chỉ được một thời gian thì các cơn đau vẫn tiếp tục. Anh Vệ chia sẻ “ Nhiều khi mình đi công tác cả tuần, cả tháng về đến nhà chỉ muốn được ăn cơm cùng gia đình một bữa thật ngon thì căn bệnh dạ dày quái ác lại hành hạ, làm ăn cũng không được ngon, cả gia đình chẳng được chút gì vui vẻ. Anh buồn lắm.”

Có bệnh thì vái tứ phương. Anh Vệ đã đi chữa ở rất nhiều nơi, đến thuốc đông, tây y anh cũng đã dùng qua nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cứ giảm đau được một thời gian, rồi đâu lại vào đấy.

Đến thuốc đông y

Mệt mỏi vì sử dụng thuốc Tây mà không mang lại hiệu quả, anh Vệ chuyển sang dùng nghệ tươi và mật ong, anh nói “ Tôi nghe người ta mách, nên lại mua nghệ tươi và mật ong để uống, cũng có người bảo tôi dùng thuốc Nam nhưng vì thuốc Nam xuất xứ không rõ ràng nên tôi không uống. Uống nghệ với mật ong, bệnh cũng chỉ giảm đi chút ít rồi lại đâu vào đấy nên tôi cùng không còn uống nhiều như trước.”

Vượt qua căn bệnh dạ dày bởi không ngừng tìm kiếm thông tin

Anh Vệ chia sẻ: “Mình là chiến sĩ mà, không thể bó tay với chính mình được.” Do vậy anh đã không ngừng tìm kiếm thông tin trên các phương tiện truyền thông. Tình cờ, anh đọc được thông tin về sản phẩm Bình Vị Nam Phương, anh thấy sản phẩm đã có nhiều khách hàng dùng có hiệu quả cao. Anh liền đặt ngay 6 hộp về dùng, thì đến nay mới uống sang hộp thứ 4, các triệu chứng về đau rát vùng thượng vị, phình bụng, đầy hơi khó tiêu, gần như không còn. “ Tôi thấy thật sự rất hài lòng về sản phẩm Bình vị Nam Phương. Tôi cũng biết mình bị đau bao tử lâu năm không thể khỏi hoàn toàn ngay được, nên tôi sẽ kiên trì dùng hết liệu trình 6 hộp và kiêng khem theo đúng chỉ định của các chuyên gia tư vấn. Tôi tin khi mình đã dùng có hiệu quả từ ngay ban đầu, thì sẽ càng hiệu quả hơn về lâu dài.”

Tại sao Bình Vị Nam Phương lại có công dụng giúp giảm đau bao tử nhanh và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày hiệu quả đến như vậy?

Không khó hiểu, khi Bình Vị Nam Phương được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là sản phẩm phục vụ cộng đồng chất lượng, an toàn. Vừa giúp giảm đau nhanh, mau liền vết loét, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tái phát bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng. Bởi các chuyên gia y dược học đã tích hợp trong sản phẩm những hoạt chất từ nguồn dược liệu chuyên biệt để khôi phục sức khỏe dạ dày như: Natri Hydro Carbonate vừa có tính năng làm giảm nồng độ của ion H+ trong dạ dày, vừa có tác dụng bao phủ và hàn vết loét giúp giảm đau. Curcumin Nano chiết xuất từ củ nghệ vàng, có hoạt tính chống viêm, chống oxy hóa và chống lại tới 65 chủng lâm sàng của vi khuẩn H. pylori, ngăn chặn nguy cơ viêm loét dạ dày – tá tràng do H. pylori, còn làm tăng lượng chất nhầy trong dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng; chống tổn thương, loét gây ra bởi loét môn vị, stress, nhịn đói, và tác dụng phụ của một số thuốc. Ô tặc cốt (Mai mực) có tác dụng diệt khuẩn và cầm máu. Ngải tượng (củ bình vôi) tăng cường an thần, làm dịu thần kinh nhưng vẫn duy trì được sự co bóp bình thường của dạ dày. Cam thảo có khả năng ức chế tiết axit dịch vị và histamin, giúp vết loét chóng lành.

Lưu ý:

* Trong quá trình sử dụng sản phẩm: Người bệnh nên kiêng rượu bia, các chất kích thích, đồ cay nóng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, để sản phẩm phát huy tối đa tác dụng.

* Hiệu quả của sản phẩm có thể khác nhau, tùy theo tình trạng, thể chất và chế độ sinh hoạt của mỗi người

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.