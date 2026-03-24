Xây ký túc xá, lộ ra 3 ngôi mộ cổ chứa “vật thể lạ”

Theo Live Science, các nhà khảo cổ Ý đã phát hiện ra 3 bộ xương được chôn cất với một chiếc đinh sắt trên ngực bên trong 3 ngôi mộ cổ có niên đại lên tới 1.800 năm ở miền Nam TP Rome - Ý.

Đây là cuộc khai quật mang tính chất phòng ngừa do Bộ Văn hóa Ý chỉ đạo, trước khi khởi công xây dựng khu ký túc xá sinh viên mới trên đường Via Ostiense, gần Vương cung thánh đường San Paolo Fuori le Mura ở Rome.

Một khu vực mới của nghĩa trang Ostiense cổ đại đã được khai quật, bao gồm 3 ngôi mộ chứa "vật thể lạ" - Ảnh: BỘ VĂN HÓA Ý

Khu vực mà 3 ngôi mộ cổ được phát hiện là một phần chưa từng được biết đến của nghĩa trang Ostiense cổ đại, vốn đã được khai quật từ năm 1919.

Theo nhà khảo cổ Diletta Menghinello từ Cục Giám sát đặc biệt của Bộ Văn hóa Ý tại Rome, những chiếc đinh được đặt bên trong 3 ngôi mộ nói trên là một tập tục được ghi chép rõ ràng trong thời kỳ La Mã và các giai đoạn sau này.

Chiếc đinh được cho là giúp bảo vệ cả người sống lẫn người chết: Người xưa tin rằng nếu đặt nó trên ngực, người chết không thể sống lại thành ma cà rồng, hay một thực thể tâm linh đáng sợ nào khác.

Ngoài 3 ngôi mộ chứa "vật thể lạ", các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều ngôi mộ khác cùng thời và thuộc về những thời kỳ sau, nhiều cái được bảo tồn đặc biệt tốt, theo Heritage Daily.

Họ cũng đã khai quật một cụm gồm 5 công trình kiến trúc tang lễ thời đế chế La Mã, nằm cách mặt đất khoảng 1 mét. Các công trình này, được bố trí dọc theo trục Đông Bắc - Tây Nam, có mặt bằng hình tứ giác và trần hình vòm.

Phía trước chúng là 2 công trình tang lễ khác nhỏ hơn và một công trình tương đương được xây dựng vuông góc.

Gần đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra một hội trường hình bán nguyệt, cùng với một căn phòng lớn khác được xây bằng gạch với dấu vết của sàn khảm.

Công dụng ban đầu của chúng vẫn chưa được biết và sẽ được nghiên cứu thêm khi các cuộc khai quật tiếp tục.

Các phát hiện cho thấy quy mô đáng ngạc nhiên của khu nghĩa trang cổ này. Cách bố trí cho thấy vào thời Hậu Cổ đại, một khu nghĩa địa đơn giản hơn đã phát triển phía sau các lăng mộ hoàng gia đồ sộ thời kỳ trước.

Khu nghĩa địa sau này chứa các huyệt mộ khiêm tốn, được xếp chồng sát nhau và ngăn cách với các công trình trước đó bởi một bức tường dài bằng đá núi lửa.