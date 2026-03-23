Chiến sự Iran chiều 23/3: Iran oanh kích căn cứ không quân tại Saudi Arabia và Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain

Một tòa nhà bị tên lửa Iran phá hủy ở Dimona, Israel. Ảnh: GI.

Iran tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nước trong khu vực nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện của nước này.Lực lượng Israel đã cho nổ cầu Qasimiyah ở miền nam Lebanon, trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Joseph Aoun gọi là "màn dạo đầu cho cuộc xâm lược trên bộ".Ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cảnh báo rằng tình hình Trung Đông đang “rất nghiêm trọng”, thậm chí tồi tệ hơn cả hai cuộc khủng hoảng năng lượng thập niên 1970 cộng lại.

Iran tấn công căn cứ không quân tại Saudi Arabia và Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain

Iran tuyên bố lực lượng của họ đã tấn công căn cứ không quân Prince Sultan tại Saudi Arabia và Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Người phát ngôn Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Nhóm này cũng khẳng định máy bay trinh sát Mỹ đang đồn trú tại căn cứ Prince Sultan, và sau đó địa điểm này đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo, coi đây là cơ sở then chốt cho hoạt động triển khai và tác chiến của quân đội Mỹ. Những tuyên bố này chưa thể được xác minh độc lập, và hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Mỹ hoặc Israel.

Các vụ nổ được nghe thấy trên khắp Iran; một bệnh viện bị hư hại tại Ahvaz

Tại thủ đô Tehran, ở khu vực trung tâm, ghi nhận âm thanh liên quan đến việc kích hoạt hệ thống phòng không. Đồng thời có thông tin về các vụ nổ lớn ở phía đông và phía tây thành phố. Nhiều thành phố khác cũng ghi nhận các vụ nổ khi Mỹ và Israel tiếp tục chiến dịch không kích.

Tại Bandar Abbas, một đài phát thanh bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Ở Khorramabad và Urmia, hai khu dân cư bị nhắm mục tiêu, gây thương vong cho dân thường.

Hiện đã có 1.500 người được xác nhận thiệt mạng, và con số này được dự báo sẽ còn tăng khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Tại Isfahan, Karaj và Ahvaz, cũng ghi nhận những tiếng nổ lớn. Riêng tại Ahvaz, một bệnh viện đã bị ảnh hưởng do các vụ nổ.

Tổng thể, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hơn 80.000 đơn vị dân sự đã bị tấn công, trong đó một số bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm bệnh viện, trường học, cơ sở học thuật và các cơ sở của Hội.

Số lượng các cuộc không kích do máy bay Mỹ và Israel thực hiện đã giảm

Kể từ khi một tiêm kích F-35 của Mỹ bị lực lượng Iran bắn trúng vào tuần trước, số lượng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã giảm - theo một nguồn tin tình báo nói với Press TV.

“Nhiều đợt đánh chặn của hệ thống phòng không tích hợp của Iran nhằm vào các máy bay xâm nhập đã khiến hoạt động quân sự của tiêm kích Mỹ và Israel tại khu vực trung tâm đất nước giảm đáng kể” - nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, các máy bay và UAV vẫn đang được Washington và “Tây Jerusalem” sử dụng cho mục đích trinh sát, nguồn tin này nói thêm.

Trong khi đó quân đội Mỹ đã công bố một đoạn video mà họ cho là ghi lại hậu quả của các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở sản xuất động cơ turbine cho UAV và máy bay tại tỉnh Qom, miền trung bắc Iran.

Hezbollah tuyên bố đã tiến hành hơn 60 chiến dịch chống Israel trong ngày Chủ nhật

Nhóm vũ trang Lebanon cho biết họ đã thực hiện 63 hoạt động quân sự, sử dụng rocket, UAV và pháo binh nhằm vào lực lượng Israel tại Israel và miền nam Lebanon. Thông báo được đăng trên kênh Telegram của Hezbollah vào rạng sáng thứ Hai.

Không giống những ngày trước, đến nay nhóm này vẫn chưa công bố bất kỳ cuộc tấn công nào trong ngày.

Israel đã mở chiến dịch trên bộ tại miền nam Lebanon với lý do đối phó các mối đe dọa từ Hezbollah. Kể từ ngày 2/3, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến 1.029 người thiệt mạng và 2.786 người bị thương, đồng thời hơn một triệu người phải di dời.

IRGC: Lời đe dọa tấn công các nhà máy điện nhằm mục đích răn đe Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo bác bỏ các cáo buộc mà họ cho là sai lệch từ phía Mỹ rằng Tehran có ý định phá hủy các nhà máy khử mặn trong khu vực Vùng Vịnh.

“Những gì chúng tôi làm là tuyên bố rằng nếu các nhà máy điện của chúng tôi bị tấn công, Iran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các nhà máy điện của chế độ chiếm đóng (Israel) và các quốc gia trong khu vực cung cấp điện cho các căn cứ Mỹ, đồng thời nhắm vào hạ tầng kinh tế, công nghiệp và năng lượng mà người Mỹ có cổ phần” - tuyên bố nêu rõ.

“Các ông đánh vào bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó. Các ông đánh vào trung tâm cứu trợ của chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó; các ông đánh vào trường học của chúng tôi, chúng tôi không làm điều đó. Nhưng nếu các ông đánh vào điện, chúng tôi sẽ đánh vào điện” - tuyên bố nói.

IRGC cho biết họ sẽ đáp trả mọi mối đe dọa theo cách tương xứng để răn đe. “Chúng tôi quyết tâm đáp trả mọi mối đe dọa ở cùng mức độ răn đe mà nó tạo ra, và chúng tôi sẽ làm như vậy. Mỹ không biết năng lực của chúng tôi và sẽ thấy điều đó trên thực địa” - tuyên bố cho biết thêm.

Israel: Giao tranh nhiều tuần nữa

Người phát ngôn quân đội Israel, Effie Defrin, kêu gọi người dân chuẩn bị cho “nhiều tuần giao tranh nữa với Iran và Hezbollah”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục không kích Tehran trong đêm và điều thêm binh lực cùng xe thiết giáp nhằm mở rộng khu vực kiểm soát tại miền nam Lebanon.