Iran trả tự do cho một công dân Nhật Bản sau đề nghị của Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi

Ngoại trưởng Motegi thông báo tin tức trên khi xuất hiện trong một chương trình tin tức của Nhật Bản vào sáng 22-3. Ông nói rằng một công dân Nhật Bản đã được trả tự do vào thứ Tư tuần trước, sau khi ông kêu gọi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thả những người bị bắt.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết công dân Nhật Bản mới được trả tự do đã được Đại sứ quán Nhật Bản tại Iran hỗ trợ hồi hương từ Azerbaijan, nước láng giềng của Iran. Theo Bộ này, công dân nêu trên đã trở về Nhật Bản lúc 8h30 sáng 22-3 và có sức khỏe tốt.

Đây là một trong hai công dân Nhật Bản đã bị giới chức Iran bắt giữ gần đây. Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết ông sẽ nỗ lực để người còn lại cũng được thả sớm nhất có thể, đồng thời giữ liên lạc với gia đình người bị bắt.

