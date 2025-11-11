Đặc nhiệm Ukraine mở chiến dịch truy diệt 'lưới lửa' phòng không Nga

Đầu tháng 11, lực lượng đặc nhiệm Ukraine được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Nguồn: TNI)

Theo Cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), cuộc tấn công đã vô hiệu hóa một radar đa chức năng 92N6E cùng hệ thống cung cấp điện của sở chỉ huy S-400. Đây là bước đi nằm trong chuỗi nỗ lực của Kiev nhằm từng bước làm tê liệt "con mắt" trên bầu trời của Nga.

S-400 Triumf – Niềm tự hào của phòng không Nga

Hệ thống S-400 Triumf được phát triển từ cuối thời Liên Xô như phiên bản kế thừa của S-200, với tham vọng trở thành "lá chắn thép" tối tân nhất thế giới. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, dự án này bị đình trệ và chỉ được hồi sinh vào cuối thập niên 1990. Đến năm 2007, Không quân Nga chính thức đưa S-400 vào biên chế. NATO gọi hệ thống này là SA-21 Growler.

Triumf được thiết kế để phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình cho đến máy bay không người lái. Đây là hệ thống phòng không thế hệ thứ tư của Nga, được đánh giá là ngang tầm với Patriot của Mỹ.

Điểm mạnh của S-400 nằm ở khả năng phát hiện mục tiêu ở nhiều dải tần khác nhau. Hệ thống này sử dụng ba loại radar hoạt động trên các băng tần khác nhau, giúp theo dõi, định vị và dẫn đường tên lửa với độ chính xác cao. Nhờ đó, nó có thể phát hiện cả máy bay tàng hình thế hệ 5 như F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Theo trang Sandboxx News, máy bay tàng hình thường được thiết kế để né tránh radar tần số cao (băng tần S, C, X và Ku), có khả năng "khóa mục tiêu" và dẫn đường cho tên lửa. Tuy nhiên, các radar tần số thấp hơn (băng tần L hoặc S) lại có thể phát hiện sự hiện diện của máy bay tàng hình, dù không đủ chính xác để dẫn đạn. Việc kết hợp cả hai loại radar giúp S-400 có khả năng theo dõi đa tầng hiếm có.

Dù được coi là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới, S-400 lại không thể hiện được sức mạnh như kỳ vọng tại Ukraine. Trong hơn ba năm qua, nhiều tổ hợp S-400 đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa bởi các đòn tấn công chính xác của Ukraine, đôi khi chỉ bằng vũ khí phương Tây cũ kỹ hoặc tên lửa nội địa cải tiến.

Mùa hè năm 2024, lực lượng an ninh và hải quân Ukraine đã tấn công thành công một căn cứ phòng không Nga ở Crimea. Bằng cách phối hợp máy bay không người lái và tên lửa hành trình Neptune, Kiev được cho là đã phá hủy cả hệ thống S-300 và S-400 tại đây.