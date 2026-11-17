ASELSAN gọi đây là một kỷ lục thế giới. Trong cuộc trình diễn, 51 máy bay không người lái (UAV) được phóng lên cùng lúc. Mỗi chiếc tượng trưng cho một năm hoạt động của công ty kể từ khi thành lập. Hệ thống EJDERHA sau đó được kích hoạt và vô hiệu hóa toàn bộ mục tiêu chỉ trong vài giây.

Vũ khí điện từ EJDERHA. (Ảnh: DB)

"EJDERHA của ASELSAN đã trở thành hệ thống đầu tiên trên thế giới vô hiệu hóa thành công 51 UAV chỉ bằng một nút bấm, không cần phóng tên lửa hay sử dụng bất kỳ loại đạn dược nào", ông Ahmet Akyol, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ASELSAN, cho biết.

EJDERHA có nghĩa là "rồng" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là vũ khí năng lượng định hướng công suất cao, sử dụng sóng điện từ để vô hiệu hóa mục tiêu thay vì tiêu diệt chúng bằng đạn thông thường. Các chùm năng lượng phát ra từ hệ thống có thể gây quá tải, làm gián đoạn hoặc phá hủy những linh kiện điện tử bên trong UAV.

Theo ASELSAN, EJDERHA sử dụng radar để phát hiện mục tiêu, sau đó theo dõi bằng camera quang điện tử trước khi hướng chùm năng lượng vào đối phương. Tùy thuộc vào mục tiêu và tác động của chùm tia, hệ thống có thể gây nhiễu, khởi động lại, vô hiệu hóa hoặc làm hư hỏng các thiết bị chứa mạch điện tử.

Một trong những khả năng đáng chú ý của EJDERHA là đối phó với UAV điều khiển bằng cáp quang. Trong một thử nghiệm trước đó, hệ thống đã vô hiệu hóa hai UAV có dây ở khoảng cách khoảng 1.000 m.

Đây là mục tiêu đặc biệt khó đối phó đối với nhiều hệ thống chống UAV thông thường. Khác với phương tiện điều khiển bằng sóng vô tuyến, UAV có dây truyền tín hiệu thông qua cáp nên không phụ thuộc vào liên kết vô tuyến và có thể tránh được các biện pháp gây nhiễu điện tử truyền thống.

ASELSAN cho rằng chưa có hệ thống năng lượng định hướng nào được ghi nhận có khả năng vô hiệu hóa nhiều UAV cùng lúc ở quy mô như cuộc trình diễn vừa qua.

Ông Akyol cho biết EJDERHA hiện đã được đưa vào sử dụng và sản xuất hàng loạt, nhưng ASELSAN chưa tiết lộ những đơn vị quân đội hoặc cơ quan nào đang vận hành hệ thống này.

EJDERHA là một phần trong mạng lưới phòng thủ chống UAV nhiều lớp mà ASELSAN đang phát triển. Danh mục sản phẩm của công ty còn có các thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến, súng chống UAV, hệ thống laser GOKBERK và UAV đánh chặn GOKALP. Gần đây, GOKALP đã được trình diễn khả năng tiêu diệt một UAV mục tiêu bằng cách va chạm trực tiếp.

Trong khi đó, các thiết bị gây nhiễu KANGAL của ASELSAN cũng đã thu hút khách hàng nước ngoài. Bosnia và Herzegovina đã đặt mua thêm 10 hệ thống trong năm nay, cho thấy nhu cầu đối với các giải pháp chống UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đang mở rộng ra ngoài thị trường trong nước.

ASELSAN cho biết EJDERHA đã nhiều lần được thử nghiệm trong điều kiện thực địa, nhằm đối phó với nhiều loại phương tiện bay khác nhau. Các mục tiêu được thử nghiệm bao gồm UAV mini và siêu nhỏ, máy bay không người lái cánh cố định bay thấp, UAV FPV điều khiển bằng cáp quang hoặc sóng vô tuyến, cùng những loại UAV sử dụng động cơ đốt trong.