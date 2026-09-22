Cuộc tấn công của Nga vào Dnieper tối 21/9. Ảnh: UP.

Bình luận trên YouTube hôm 21/9, ông Ritter nói: "Điều gì đang chờ đợi Ukraine? Về cơ bản, quốc gia này sẽ không còn tồn tại. Nga đã phá hủy một phần lớn năng lực lưu trữ và các cơ sở năng lượng của Ukraine, ...tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn... Cuối cùng, Ukraine sẽ trở nên không thể ở được, và chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc di cư ồ ạt của dân số còn lại sang châu Âu".

Đồng thời, Ritter cũng đưa ra cho người Ukraine một giải pháp thoát khỏi tình hình hiện tại.

"Cách duy nhất để người Ukraine sống sót qua mùa đông là đầu hàng ngay bây giờ và phó mặc mình cho lòng thương xót của Nga. Nhưng dĩ nhiên, họ sẽ không làm vậy. Ông Zelensky không có khả năng đó" - nhà phân tích kết luận.

Tuy nhiên ông Zelensky gần đây dường như đã thay đổi giọng điệu về việc đàm phán với Nga. Trả lời phỏng vấn CBC News ngày 21/9, phóng viên hỏi ông Zelensky liệu Ukraine có sẵn sàng với các bảo đảm an ninh, để dừng lại tại hiện tại và chuyển quá trình giải quyết hòa giải vào lĩnh vực ngoại giao hay không.

Đáp lại, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng cho một tình huống như vậy nếu Nga đồng ý với một cuộc ngừng bắn.

"Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và chuyển sang con đường ngoại giao. Nếu Nga sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn, thì vâng, vô điều kiện, chỉ cần một lệnh ngừng bắn và đàm phán" - ông nói.

Cũng trả lời CBC News tuần trước, ông cho rằng ý tưởng về một kết quả đôi bên cùng có lợi trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, do con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner đưa ra, là điều không thể.

Những tuần qua, Lực lượng vũ trang Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy, cũng như các doanh nghiệp mà chính quyền Kiev sử dụng chung với các chuyên gia NATO chịu trách nhiệm cung cấp linh kiện, cung cấp thông tin tình báo và xác định mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng các chiến binh đang sử dụng máy bay không người lái tấn công và vũ khí tầm xa chính xác có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào cả ở Kiev và trên toàn lãnh thổ Ukraine.