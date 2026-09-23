Tướng chỉ huy quân đoàn Azov khét tiếng của Ukraine ngậm ngùi thú nhận sự thật kinh hoàng về xe tăng Nga

Thiếu tướng Denys Prokopenko cho biết các đơn vị Nga đang bảo vệ xe bọc thép tốt hơn nhiều so với một năm trước, đồng thời cảnh báo Moscow đang chuẩn bị cho một đợt tấn công cơ giới quy mô lớn khác trên mặt trận Donetsk. Ảnh bne IntelliNews

Các đơn vị Nga đang tăng cường bảo vệ xe bọc thép, giúp nâng đáng kể khả năng sống sót của phương tiện trên chiến trường, Thiếu tướng Denys Prokopenko, Tư lệnh Quân đoàn Azov của Ukraine, nhận định trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Podrobytsi, theo Defence24 ngày 22/9.

Ông Prokopenko từng chỉ huy lực lượng phòng thủ Mariupol và sống sót sau thời gian bị Nga bắt giữ. Ngày 13/9 mới đây, ông được giao chỉ huy lực lượng Azov mới thành lập tại tỉnh Donetsk.

Nhận định của vị tướng Ukraine cho thấy những cải tiến của Nga có thể làm giảm hiệu quả của máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) - một trong những vũ khí được sử dụng phổ biến để săn xe tăng và xe bọc thép trên chiến trường.

Theo các ước tính trước đó của bne IntelliNews, số lượng xe bọc thép Nga có thể đã tăng từ khoảng 20.000 chiếc vào tháng 2/2022 lên khoảng 21.000 chiếc vào cuối năm 2025, bất chấp tổn thất ước tính lên tới 16.100 phương tiện. Nga được cho là bù đắp tổn thất bằng cách đưa phương tiện từ các kho dự trữ thời Liên Xô vào sử dụng và tăng sản xuất mới.

Tuy nhiên, các con số trên phản ánh quy mô đội xe chứ không phải hiệu quả chiến đấu thực tế.

Nga tìm cách đối phó UAV FPV

Một chiến thuật khác được ông Prokopenko đề cập là “xâm nhập”. Theo đó, bộ binh Nga tìm cách áp sát các vị trí của kíp điều khiển UAV Ukraine, nhằm tiêu diệt những người vận hành hoặc khiến họ không thể hoạt động bình thường ở tiền tuyến.

Ông cũng dự đoán các chỉ huy Nga có thể quay lại sử dụng lực lượng thiết giáp và cơ giới với quy mô lớn để tìm cách xuyên thủng phòng tuyến Ukraine.

Phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev ngày 12/9, tướng Prokopenko cho biết Nga đang có ưu thế nhân lực khoảng 6 lần trên hướng Dobropillia. Ông cũng cho rằng Moscow có thể huy động tới 600.000 quân vào đầu mùa đông.

Theo vị tướng Ukraine, khi mưa và sương mù thay đổi điều kiện chiến trường, Nga có thể chuyển từ các nhóm bộ binh nhỏ sang những đợt đột phá bằng lực lượng cơ giới, có khả năng bắt đầu từ tháng 10.

Một cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực Shakhove, phía đông Myrnohrad, ngày 22/7/2026 cho thấy mức độ tổn thất mà các đội hình cơ giới có thể phải đối mặt. Theo EUobserver, lực lượng Nga mất 7 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh BMP và 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt trong cuộc tấn công này.

Mục tiêu của hai đội hình Nga nằm cách vị trí xuất phát lần lượt 15 và 18 km, nhưng lực lượng tấn công chỉ tiến được khoảng một nửa quãng đường.

Đáng chú ý, những xe tăng T-72B3A tham gia cuộc tấn công được cho là trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M. Theo cựu binh Ukraine Dmytro Putiata, một xe tăng đã sử dụng hệ thống này để đánh chặn 7 UAV FPV. Ông ước tính cần tới 15-20 UAV để phá hủy một xe tăng.

Xe tăng Nga sống sót qua hơn 70 đòn UAV

Đây không phải lần đầu xe bọc thép Nga cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý trước UAV Ukraine.

Trong một trận đánh hồi tháng 7/2025 gần Toretsk, Lữ đoàn Cơ giới số 28 của Ukraine cho biết họ cùng các đơn vị lân cận đã phá hủy một xe tăng Nga được bảo vệ đặc biệt và làm hư hại nặng một chiếc khác.

Nhóm phân tích Deep State nhận định chiếc xe tăng bị phá hủy đã sống sót qua hơn 70 cuộc tấn công bằng UAV. Theo Trench Art, nhóm này cho rằng “rất khó tìm ra điểm yếu” trên phương tiện.

Những xe tăng như vậy được trang bị các lớp bảo vệ kim loại bổ sung do kíp chiến đấu tự chế. Ngoài khả năng chống UAV, các phương tiện này còn có thể mang thiết bị gây nhiễu điện tử và hệ thống phá mìn.

Tướng Prokopenko cũng cho biết khoảng một phần ba trong tổng số khoảng 1.200 kíp vận hành UAV thuộc lực lượng Rubikon của Nga đã được triển khai trên hướng Dobropillia. Nếu con số này chính xác, khu vực có thể đang tập trung khoảng 400 kíp điều khiển UAV Nga.

Tuy nhiên, cảnh báo của tướng Prokopenko về khả năng Nga tái triển khai các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn mới chỉ là dự báo, chưa phải xác nhận rằng một chiến dịch tấn công như vậy đã bắt đầu.