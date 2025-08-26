Ngồi cạnh Tổng thống Hàn Quốc, ông Trump nhắc về mối quan hệ với ông Kim Jong Un

Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp đầu tiên tại thủ đô Washington D.C. ngày 25/8 (giờ địa phương).

Ngay đầu cuộc gặp, ông Lee ca ngợi ông Trump là “nhà lãnh đạo duy nhất đạt được thành tựu thực chất trong nỗ lực hòa bình toàn cầu”, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Trump tiếp tục mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên bằng cách gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

“Ngài là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này. Nếu ngài là người kiến tạo hòa bình, tôi sẽ là người giữ nhịp hòa bình bên cạnh ngài", Tổng thống Hàn Quốc nói.

Đáp lại, ông Trump nói: “Gặp Chủ tịch Kim sẽ là điều rất tốt. Tôi muốn thúc đẩy việc này và gặp ông ấy trong năm nay". Theo Sky News, Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông cảm thấy "an toàn" khi tới Triều Tiên gặp ông Kim Jong Un. "Tôi nghĩ ông ấy đứng đầu một quốc gia có tiềm năng lớn".

Ông Trump cũng nhắc lại các hội nghị thượng đỉnh trước với ông Kim và khẳng định: “Ngoài em gái ông ấy (bà Kim Yo Jong), không ai hiểu ông Kim Jong Un rõ hơn tôi".

Ông Trump cũng để ngỏ khả năng tham dự hội nghị APEC tại Hàn Quốc vào cuối năm nay và cho biết đây có thể là cơ hội để gặp lại ông Kim Jong Un.

Về vấn đề lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, ông Trump nói: “Tôi không muốn bình luận lúc này về việc có giảm quân hay không. Chúng ta là bạn bè". Tuy nhiên, ông Trump cũng lưu ý, Mỹ mong muốn “sở hữu thực chất chứ không chỉ là hợp đồng thuê” đối với các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc.

Về vấn đề liên quan đến Trung Quốc, ông Trump gợi ý khả năng thăm Bắc Kinh và đùa rằng sẽ đi cùng ông Lee. Khi ông Lee đồng ý, ông Trump cười nói: “Chúng ta có quan hệ tốt với Trung Quốc, thậm chí có thể được cấp phép đặc biệt".

Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc nhất trí đẩy mạnh phối hợp trong ngành đóng tàu. Ông Lee cho rằng Mỹ đang hồi sinh ngành sản xuất và mong Hàn Quốc có thể hợp tác, trong khi ông Trump nhấn mạnh mong muốn “hợp tác với Hàn Quốc để khôi phục ngành đóng tàu Mỹ vốn đã suy giảm lâu nay.”

Về hợp tác ba bên Mỹ - Hàn - Nhật, ông Trump thừa nhận quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản còn khó khăn vì vấn đề lịch sử, nhưng cho biết Tokyo “rất muốn cải thiện quan hệ”. Ông Lee đáp lại rằng hợp tác ba bên là “thiết yếu” và ông đã gặp lãnh đạo Nhật Bản để bàn về các vấn đề trọng yếu.