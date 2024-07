Vụ ám sát ứng viên tổng thống thường được so sánh với ông Trump

Theo New York Times, ông Donald Trump và ông George Wallace thường được so sánh với nhau. Thậm chí, ông Trump còn được cho là đang cố gắng làm những gì ông George không thể làm được. Sự so sánh giữa hai người đàn ông này bắt đầu từ năm 2015, khi ông Trump tranh cử vào Nhà Trắng, lên án những người Mexico vượt biên trái phép là "những kẻ hiếp dâm" và cam kết cấm tất cả người Hồi giáo nhập cảnh vào nước Mỹ. Sự tương đồng được cho là trở nên rõ rệt hơn sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd (do cảnh sát da trắng gây ra) khi ông Trump đối phó với các cuộc biểu tình bằng cách điều động lực lượng liên bang xuống đường để trấn áp "những kẻ vô chính phủ và kích động" (theo cách gọi của chính quyền ông Trump). Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, các chiến thuật theo phong cách của ông George lại được ông Trump tái hiện khi khơi dậy nỗi sợ phân biệt chủng tộc về việc xây dựng hoặc chuyển nhà ở thu nhập thấp ra vùng ngoại ô, ám chỉ rằng điều này sẽ gây ra những vấn đề xã hội và kinh tế. Việc xây dựng hoặc chuyển nhà ở thu nhập thấp ra vùng ngoại ô được chính quyền ông Obama và sau này là chính quyền ông Biden ủng hộ. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng có lần ngầm so sánh Donald Trump với George Wallace sau khi chứng kiến cách ông Trump đối phó những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd.