Vì sao sát thủ đầm lầy như cá sấu không dám tấn công hà mã?

bui thuong

Con hà mã to nên con cá sấu không xơi được

Hà (Mr)

Hà mã có hàm lớn , góc hả còn lớn hơn cá sấu, kích thước thì to lớn hơn nhiều lần,hơn nữa da hà mã khá dày, nếu cá sấu tấn công hà mã chỉ có thể làm hà mã bị thương nhẹ,nhưng hà mã tấn công lại thì cá sấu hết đường lui.

Huỳnh Đoàn Hiếu

Cá sấu không dám tấn công hà mã vì những lý do sau đây: - Hà mà bản tính hung dữ, lại sống theo bầy đàn - Kích thước to lớn, to hơn và nặng hơn cá sấu - Sở hữu cặp răng nanh lớn, dễ dàng cắn xuyến qua lớp da bên ngoài của cá sấu