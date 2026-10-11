Vào bếp nấu ăn cho con, người mẹ hoảng hốt chạm trán trăn "khủng" dài gần 4m, nặng 25kg

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Chuyến "viếng thăm" kinh hoàng lúc chiều tối

Sự việc hy hữu và đáng sợ này xảy ra tại thành phố Etawah, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Khi người mẹ bước vào khu vực bếp để nấu ăn cho các con, cô vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy một con trăn khổng lồ nằm ngay trên kệ bếp, theo tờ India Today.

Quá hoảng sợ, người phụ nữ lập tức lao ra ngoài, hô hoán lớn để cảnh báo gia đình và hàng xóm xung quanh. Chia sẻ sau sự cố, người mẹ cho biết cô chưa từng nhìn thấy con trăn nào lớn đến vậy xuất hiện trong khu dân cư và cú sốc này khiến cô mất hồn mất vía.

Lực lượng kiểm lâm địa phương sau đó đã có mặt kịp thời cùng một đội cứu hộ chuyên nghiệp. Sau rất nhiều nỗ lực, họ đã khống chế và đưa con trăn rời khỏi nhà một cách an toàn mà không làm tổn hại đến con vật.

Loài trăn khổng lồ được bảo vệ nghiêm ngặt

Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết đây là một cá thể trăn đá Ấn Độ (tên khoa học là Python molurus), nặng khoảng 25 kg và đạt chiều dài lên tới 3,6 mét. Mặc dù loài trăn này không có nọc độc, một cú cắn của chúng vẫn có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng và nguy cơ nhiễm trùng cao cho con người.

Sau khi giải cứu thành công, con trăn đã được đưa trở lại môi trường tự nhiên trong rừng sâu theo chỉ đạo của giới chức trách. Được biết, trăn đá Ấn Độ là loài động vật nằm trong danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt theo Đạo luật Bảo vệ Động vật Hoang dã năm 1972 của nước này.

Hiểm họa động vật hoang dã thời biến đổi khí hậu

Các chuyên gia cho biết, những cuộc chạm trán với trăn đá và các loài rắn độc tại Ấn Độ thường có xu hướng gia tăng đột biến trong mùa mưa – thời điểm hiện đang kéo dài hơn bình thường do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Thời gian qua, người dân Ấn Độ liên tục phải đối mặt với những phen hú vía tương tự:

- Tại làng Raghaniya, một con rắn ẩn nấp trong máy giặt đã cắn hai người khiến cả bệnh viện hoảng loạn.

- Tại bang Telangana, một con hổ mang Ấn Độ đột nhập vào nhà dân đã bị đội bắt rắn tóm gọn và đưa đi nơi khác.

- Tại thành phố Haridwar, một gia đình kinh hoàng phát hiện tới 27 con rắn con đang lúc nhúc bên trong bể nước sinh hoạt của gia đình.

Nhiệt độ toàn cầu tăng cao cùng sự thu hẹp của môi trường sống tự nhiên đang đẩy các loài bò sát xích lại gần khu dân cư hơn, đặt ra thách thức lớn về an toàn và y tế cộng đồng tại quốc gia Nam Á này.