Bắt được con trăn khổng lồ dài 3,7 mét, nặng 50kg

Một con trăn đá Ấn Độ dài 3,7 mét đã được giải cứu thành công khỏi khu dân cư ở quận Chhatarpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào tối ngày 8/11.

Hoạt động giải cứu được thực hiện bởi Rajendra Pastaur và nhóm kiểm lâm của ông. Trước đó, dân làng đã thông báo cho kiểm lâm Pastaur về sự xuất hiện của một con trăn lớn trong làng của họ.

Ông nhanh chóng thông báo cho các quan chức cấp cao và tiến hành chiến dịch cứu hộ dưới sự chỉ đạo của họ.

Con trăn khổng lồ nặng 50kg bị bắt.

Một đoạn clip ghi lại hoạt động giải cứu cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Đoạn clip cho thấy rõ nỗ lực của các lực lượng chức năng để giải cứu con bò sát một cách an toàn.

Cuối cùng đội kiểm lâm đã bắt được con trăn an toàn. Được biết, con vật dài khoảng 3,7 mét và nặng gần 50 kg.

Con trăn sau đó được thả vào một khu rừng rậm. Kiểm lâm Rajendra Pastaur cho biết một số vụ việc tương tự đã được báo cáo trong tháng qua, khi trăn xuất hiện ở nhiều khu dân cư thuộc dãy núi Badamalhara. Đội kiểm lâm đều giải cứu và thả chúng vào rừng an toàn.