Người nông dân dùng dây thòng lọng bắt trăn siêu khổng lồ "đột nhập" trang trại khiến dân mạng dậy sóng

Ảnh cắt từ video cho thấy trăn siêu khổng lồ "đột nhập" trang trại, nghi vừa nuốt chửng một con bò. Nguồn: The Cool Down/Youtube/news.com.au

Theo ghi nhận, con trăn được cho là thuộc loài trăn lưới (reticulated python) – một trong những loài trăn dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài từ 4 đến hơn 6 mét, thậm chí lớn hơn trong một số trường hợp hiếm.

Trong video, phần thân giữa của con vật phình to rõ rệt, khiến nhiều người cho rằng nó vừa nuốt một con vật có kích thước lớn ngay trước đó. Video cũng cho thấy một người nông dân đang dùng dây thòng lọng khống chế phần đầu con trăn.

Theo The Cool Down, video đã được đăng tải từ 2 năm trước nhưng hiện đang gây sốt trở lại vì mức độ nguy hiểm khi con người đối mặt trực tiếp với động vật hoang dã cỡ lớn.

Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý tiếp cận hoặc khống chế trăn có thể gây rủi ro nghiêm trọng, ngay cả với những người quen sống gần thiên nhiên.

Ngoài yếu tố giật gân, vụ việc cũng phản ánh tình trạng xung đột ngày càng tăng giữa con người và động vật hoang dã khi môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp, khiến các loài săn mồi như trăn tiến gần hơn đến khu dân cư và trang trại để tìm thức ăn.

Dù trăn lưới hiện được xếp vào nhóm “ít quan tâm” về bảo tồn, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những cuộc chạm trán trực tiếp như thế này vẫn có thể gây nguy hiểm cho cả con người lẫn gia súc.

Trăn siêu khổng lồ "đột nhập" trang trại. Nguồn: The Cool Down/Youtube/news.com.au