Ukraine tuyên bố phá hủy cây cầu chiến lược nối Crimea với đất liền

Thông tin được Trung đoàn Xung kích Độc lập số 1 Da Vinci của Ukraine công bố. Theo đơn vị này, cuộc tấn công đã cuộc tấn công đã vô hiệu hóa hoàn toàn cây cầu và không cần tiến hành thêm các đợt tấn công bổ sung.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy hiện trường sau cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Armiansk nối bán đảo Crimea với đất liền Ukraine ngày 11/6/2026. Ảnh: Trung đoàn Xung kích Độc lập số 1/X.

“Các tuyến hậu cần quan trọng của đối phương đã bị tê liệt hoàn toàn”, Trung đoàn Da Vinci cho biết. Đơn vị này cũng nói rằng số phương tiện quân sự bị đánh trúng đang vận chuyển đạn dược và nhiên liệu phục vụ các hoạt động của quân đội Nga gần thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Trước đó, giới chức địa phương và các kênh theo dõi tình hình chiến sự cho biết Ukraine đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Crimea do Nga kiểm soát, với hàng loạt vụ nổ được ghi nhận trên khắp bán đảo.

Ông Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã nhằm vào những cây cầu gần các khu dân cư Preobrazhenka và Myrne, một cầu đường bộ trên tuyến Perekop-Armiansk, cùng một cây cầu gần làng Stavky.

Các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống cầu đường tại Crimea là một phần trong chiến dịch đang được Ukraine đẩy mạnh nhằm làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của Nga. Đây là những tuyến đường được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu, vũ khí và các nguồn tiếp tế khác cho lực lượng Nga tại các vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Theo Kiev, mục tiêu của chiến dịch là cô lập Crimea khỏi lãnh thổ Nga bằng cách cắt đứt các tuyến tiếp vận quân sự chủ chốt tới bán đảo. Trong cuộc phỏng vấn được Reuters đăng tải ngày 11/6, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi, có biệt danh “Madyar”, cho hay Ukraine đang tiến gần mục tiêu này.

“Chúng tôi sẽ cô lập Crimea trong tương lai gần”, ông Brovdi phát biểu từ một sở chỉ huy gần tiền tuyến. Ông cho biết lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến cao tốc R-280 Novorossiya, tuyến đường nối lãnh thổ Nga với Crimea thông qua Mariupol, Berdiansk và Melitopol, đã giảm 71% trong hai tuần qua do các cuộc tấn công của Ukraine.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.