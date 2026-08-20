Tiêm kích Su-35 Nga đột nhập sâu vào Ukraine tìm điểm yếu phòng không

Su-35S tiến qua thị trấn Uhroidy và phóng một tên lửa Kh-59/69 về phía thành phố Sumy, trước khi quay trở lại vùng trời do Nga kiểm soát ở tỉnh Kursk.

Máy bay chiến đấu Su-35. (Ảnh: MW)

Việc một chiếc Su-35S tiến gần hơn đáng kể tới các hệ thống phòng không Ukraine có thể cho thấy Nga đang thay đổi cách thức tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh năng lực phòng không của Ukraine được cho là đang chịu áp lực ngày càng lớn.

Su-35S có gì để mạo hiểm áp sát phòng không Ukraine?

Su-35S là một trong những máy bay chiến đấu được Nga lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao hơn nhờ hệ thống cảm biến và tác chiến điện tử tương đối mạnh.

Máy bay được trang bị một radar chính có kích thước lớn, cùng hai radar AESA băng tần L bố trí ở cánh. Kết hợp với hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, cấu hình này giúp Su-35S có khả năng phát hiện và đối phó với nhiều mối đe dọa trên không.

Su-35S cũng chỉ cần một phi công điều khiển và được Nga sản xuất với số lượng tương đối lớn. Vì vậy, việc sử dụng loại máy bay này cho các nhiệm vụ thăm dò phòng không có thể ít rủi ro hơn so với việc đưa những máy bay hai chỗ ngồi như Su-30SM2 hoặc những chiếc Su-57 có số lượng hạn chế vào khu vực nguy hiểm.

Su-57 được cho là loại máy bay chiến đấu Nga từng được triển khai cho những nhiệm vụ quan trọng ở khu vực gần hệ thống phòng không đối phương, nhờ khả năng sống sót được đánh giá cao hơn các máy bay chiến đấu chiến thuật thông thường.

Nga đang tìm kiếm điểm yếu trong mạng lưới phòng không Ukraine

Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến bay của Su-35S là máy bay đã tiến gần hệ thống phòng không Ukraine hơn mức thường cần thiết đối với một nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí tầm xa.

Một khả năng được đặt ra là Nga có thể đã cố tình sử dụng chuyến bay này để kiểm tra phản ứng của mạng lưới phòng không Ukraine.

Một máy bay chiến đấu tiến vào một khoảng cách nhất định qua biên giới có thể giúp thu thập nhiều thông tin quan trọng, chẳng hạn phạm vi bao phủ của radar, thời gian phản ứng của các đơn vị phòng không và khả năng theo dõi, đánh chặn một mục tiêu tốc độ cao.

Ngay cả khi không có ý định tiến hành một chiến dịch kéo dài trên lãnh thổ Ukraine, chuyến bay như vậy vẫn có thể giúp Nga đánh giá khả năng các đơn vị Ukraine phát hiện và nhanh chóng phản ứng trước một máy bay chiến đấu đang di chuyển.

Su-35S cũng có thể đã tận dụng một khoảng trống tạm thời trong mạng lưới radar hoặc phạm vi hoạt động của tên lửa phòng không để thực hiện nhiệm vụ rồi nhanh chóng rút lui.

Một yếu tố khác có thể giải thích sự thay đổi này là tình trạng kho vũ khí phòng không của Ukraine. Các hệ thống S-300 có nguồn gốc từ thời Liên Xô từng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không tầm xa của Ukraine. Tuy nhiên, sau nhiều năm chiến đấu, khả năng duy trì nguồn tên lửa đánh chặn cho các hệ thống này ngày càng trở thành vấn đề.

Trong bối cảnh đó, các tổ hợp MIM-104 Patriot do Mỹ cung cấp cùng tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 đã trở thành một trong những thành phần quan trọng nhất của mạng lưới phòng không tầm xa Ukraine.

Patriot có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu ở khoảng cách đáng kể, nhưng tên lửa đánh chặn của hệ thống này có chi phí cao và nguồn cung không dễ dàng bổ sung.

Một số nhà phân tích cho rằng nếu nguồn tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine suy giảm, hoặc các khẩu đội phải được ưu tiên bảo vệ những khu vực quan trọng nhất, mạng lưới phòng không của nước này có thể xuất hiện những khoảng trống tạm thời. Đó có thể là cơ hội để Nga tăng mức độ mạo hiểm của máy bay chiến đấu chiến thuật và tìm cách xác định những khu vực phòng thủ yếu hơn.

Sumy trở thành khu vực đặc biệt nhạy cảm

Vị trí địa lý của Sumy khiến khu vực này đặc biệt phù hợp với những hoạt động xâm nhập ngắn của máy bay Nga.

Tỉnh Sumy nằm sát khu vực Kursk của Nga. Các máy bay hoạt động từ những căn cứ hoặc vùng trời phía tây nước Nga có thể tiếp cận khu vực này tương đối nhanh, trong khi mạng lưới cảm biến của Nga cũng có lợi thế nhất định nhờ nằm gần biên giới.

Điều này tạo điều kiện để Nga thực hiện những cuộc xâm nhập trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng quay trở lại vùng trời an toàn hơn. Rủi ro đối với máy bay Nga sẽ tăng lên đáng kể nếu chúng phải tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Đối với Ukraine, bảo vệ Sumy lại là một bài toán khó về phân bổ nguồn lực. Việc duy trì một mạng lưới phòng không tầm xa liên tục dọc toàn bộ biên giới phía đông bắc sẽ cần rất nhiều radar, bệ phóng và tên lửa đánh chặn.

Nga có thể tận dụng chính những khoảng trống đó bằng cách liên tục thay đổi đường bay, vị trí phóng vũ khí và phương thức tiếp cận.