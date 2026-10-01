Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Ngày 30/9, trả lời câu hỏi về việc Ba Lan sẵn sàng cho phép xây dựng một nhà máy sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine trên lãnh thổ của mình, bà Zakharova tuyên bố: "Các nhà máy sản xuất vũ khí ở các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine là mục tiêu quân sự tiềm tàng của Nga, và không nên cho rằng các nhà máy quân sự bên ngoài Ukraine sản xuất vũ khí cho chính quyền Kiev sẽ được an toàn. Bất cứ ai nghĩ như vậy đều sai lầm".

Bà nói thêm rằng các nước châu Âu đang trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

"Họ không chỉ cung cấp hỗ trợ. Bằng việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí và các liên doanh, họ đang tham gia đầy đủ. Và điều này chỉ làm trì hoãn việc giải quyết xung đột, chứ không làm cho nó đến gần hơn, như một số thế lực ở châu Âu tin tưởng hoặc tưởng tượng" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Lời cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi Nga cảnh báo NATO bằng vũ khí hạt nhân nếu các thành viên liên minh tìm cách cô lập tỉnh Kaliningrad.

Các quan chức phương Tây ngày càng bày tỏ lo ngại về các hoạt động quân sự lai ghép bị cáo buộc của Nga trên lãnh thổ NATO , đặc biệt là ở các quốc gia dọc sườn phía đông của liên minh và những nước ủng hộ Ukraine.

Đầu tháng này, Đức cáo buộc Moscow dàn dựng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Leipzig. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "vô tình" vào lãnh thổ NATO để thử thách sự đoàn kết của liên minh.

Nga nhiều lần nhấn mạnh nước này không có ý định tấn công các nước châu Âu, cho rằng phương Tây đã thổi phồng mối đe dọa từ Nga để che giấu các vấn đề nội bộ của họ.