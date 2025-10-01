Ukraine phá hủy nhà máy điện tử quan trọng của Nga bằng tên lửa Neptune

Hiện trường vụ tấn công của Ukraine tại nhà máy Elektrodetal, vùng Bryansk (Nga). Ảnh: The War Zone.

Theo nguồn tin từ Kiev, mục tiêu bị tập kích là nhà máy Elektrodetal ở vùng Bryansk, nằm cách biên giới khoảng 240 km. Vụ tấn công diễn ra đêm 29/9, được thực hiện bằng tên lửa hành trình R-360 Neptune do Ukraine phát triển.

“Chúng tôi đang điều chỉnh hoạt động của các nhà máy quốc phòng Nga… Trong đêm, Neptune đã đánh trúng nhà máy Karachevsky Elektrodetal. Thêm một mắt xích trong chuỗi cung ứng của đối phương đã bị phá hủy”, hải quân Ukraine tuyên bố.

Neptune vốn là tên lửa chống hạm nhưng đã được Ukraine cải tiến để tấn công các mục tiêu trên mặt đất với tầm bắn lên tới 360 km. Đầu năm nay, Kiev cũng giới thiệu mẫu tên lửa Neptune có kích thước lớn hơn đáng kể, với tầm bắn được mở rộng lên tới 1.000 km.

Ảnh chụp vệ tinh cơ sở của nhà máy Elektrodetal. Ảnh: Google Earth.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết sản phẩm của nhà máy này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hàng không vũ trụ, thiết bị quân sự, điện tử, ăng-ten, trạm phát sóng và các thiết bị đo lường. Nhà máy được cho là chuyên chế tạo các loại đầu nối điện tử tần số thấp, cao và kết hợp, phục vụ cả mục đích quân sự lẫn công nghiệp dân sự.

Trong thời gian qua, Ukraine nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các cố vấn phương Tây cùng hệ thống tình báo trên không và vệ tinh để tiến hành các đòn tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Ngoài Neptune, Kiev còn sở hữu nhiều loại tên lửa khác do phương Tây cung cấp như Storm Shadow của Anh hay ATACMS của Mỹ.

Cuộc tập kích nhà máy Elektrodetal diễn ra không lâu sau khi Ukraine tấn công nhà máy nhiệt điện Nga ở vùng Belgorod bằng tên lửa HIMARS, gây mất điện trên diện rộng.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh tập kích xuyên biên giới bằng tên lửa. Theo Military Watch, điều này cho thấy Ukraine có khả năng gây thiệt hại lớn đối với nền kinh tế và ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ukraine cũng có thể muốn chứng minh rằng nước này sẵn sàng nhận thêm các tên lửa tầm xa khác của phương Tây, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk.