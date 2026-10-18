Ukraine lần đầu bắn nổ tung "Rồng lửa" nhiệt áp hạng nặng TOS-3 Dragon mới của Nga

Rồng lửa" nhiệt áp hạng nặng TOS-3 Dragon của Nga trong tầm ngắm của Quân đoàn 3 Ukraine. Ảnh Defence

Đòn tấn công do các binh sĩ thuộc đơn vị Muramasa, Trung đoàn Hệ thống không người lái độc lập số 21 Kraken thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine, thực hiện. Ngày 17/10, Quân đoàn 3 Ukraine công bố video ghi lại cuộc tập kích, cho thấy hệ thống TOS-3 bị đánh trúng khi đang rời vị trí khai hỏa cùng một phương tiện hỗ trợ.

Theo Quân đoàn 3 Ukraine, các đơn vị vận hành UAV phát hiện TOS-3 sau khi hệ thống này khai hỏa, rồi tấn công khi nó đang di chuyển khỏi trận địa.

“Các binh sĩ đơn vị Muramasa thuộc Trung đoàn Hệ thống không người lái độc lập số 21 Kraken lần đầu đánh trúng hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-3 Dragon của Nga. Đây là kết quả tiếp theo trong nỗ lực có hệ thống của Quân đoàn 3 nhằm phá hủy vũ khí đối phương, làm suy giảm năng lực chiến đấu của Nga”, phía Ukraine tuyên bố.

TOS-3 Dragon là mẫu mới nhất trong dòng hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga, bên cạnh TOS-1A Solntsepyok và TOS-2 Tosochka. Hệ thống được đặt trên khung gầm bánh xích phát triển từ xe tăng T-72, trang bị cụm phóng gồm 15 ống, sử dụng rocket nhiệt áp không điều khiển.

Theo Defense Express, TOS-3 được thiết kế để sử dụng các loại đạn có tầm bắn xa hơn. Tầm bắn được công bố trong các nguồn khác nhau dao động từ 15 đến 24 km, tùy loại đạn và nguồn thông tin.

Hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek. Ảnh Defence

TOS-3 còn được trang bị lớp giáp bổ sung, lồng bảo vệ chống UAV và hệ thống tác chiến điện tử Volnorez. Nga lần đầu công khai giới thiệu hệ thống này vào năm 2024.

Cụm phóng của TOS-3 có 15 ống, ít hơn so với 24 ống trên TOS-1A Solntsepyok. Thiết kế này được cho là nhằm thích ứng với các loại đạn mới có tầm bắn xa hơn.