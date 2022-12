Mỹ: “Bom bão tuyết” thảm khốc khiến nhiều người chết, cảnh ở New York như chiến trường

Nước Mỹ đang trải qua trận "bom bão tuyết" lịch sử.

Tính đến ngày 26/12, nước Mỹ ghi nhận 46 trường hợp tử vong trong đợt bão tuyết lịch sử. 4 người khác thiệt mạng khi một chiếc xe buýt trượt khỏi con đường đóng băng ở Canada.

Riêng tại bang New York, 18 người được ghi nhận chết cóng. Thành phố Buffalo ở bang New York chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất do “hiệu ứng hồ nước” - khi không khí lạnh di chuyển trên vùng nước hồ ấm hơn và tạo ra tia nước đóng băng gây chết người.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul nói cảnh tượng ở thành phố Buffalo như “chiến trường”, một số người bị mắc kẹt trong xe hơi suốt 2 ngày qua.

Tuyết rơi phủ trắng những căn nhà ở New York.

Nhiệt độ giảm xuống tới âm 45 độ C ở bang Montana. Ở thành phố Des Moines, bang Iowa, người dân Mỹ cảm nhận cái rét âm 38 độ C. Điều đó có nghĩa là một người có thể bị tê cóng, có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng chỉ sau 5 phút.

Trận “bom bão tuyết” được dự báo sẽ còn khiến nhiều người ở Mỹ thiệt mạng, do nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà mà không có điện sưởi ấm.

Thống đốc bang New York nói 55 triệu người ở Mỹ đang sống trong khu vực cảnh báo thời tiết và thành phố Buffalo rất lâu rồi mới trải qua đợt bão tuyết thảm khốc đến vậy.

Nhiều nơi ở Mỹ ghi nhận nhiệt độ xuống tới âm 38 độ C.

“Thật tồi tệ, cảnh tượng như chiến trường. Một số người chết cóng trong xe ở trên đường. Số khác tử vong trên đường phố, cơ thể phủ đầy tuyết”, thống đốc Hochul nói.

Trận bom bão tuyết khiến Mỹ hủy hơn 3.000 chuyến bay vào ngày 25/12, cùng với 3.500 chuyến bay trong ngày 24/12 và gần 6.000 chuyến bay trong ngày 23/12.

Trong vài giờ đầu tiên của ngày 26/12, hơn 1.000 chuyến bay đã bị hủy.

Tuyết rơi dày hơn 1 mét được ghi nhận ở nhiều nơi.

Trong số 13 người thiệt mạng ở phía tây bang New York, có 6 người ở thành phố Buffalo. 5 người còn lại rải rác tại các khu vực khác của bang.

Độ tuổi của những người thiệt mạng ở thành phố Buffalo ước tính từ 26 đến 93 tuổi. Một nạn nhân 56 tuổi tử vong vào cuối tuần trước, khi bất chấp giá rét để đi bộ từ nhà tới một cửa hàng.

Nhiều người Mỹ bị mắc kẹt trong xe hơi do tuyết rơi dày.

Nhà chức trách thành phố tuyên bố người dân tạm thời bị cấm lái xe ra đường ít nhất cho đến sáng ngày 26/12. Tại một số nơi ở Buffalo, tuyết rơi dày tới gần 1 mét và tình trạng này vẫn tiếp diễn cho tới ngày 27/12.

