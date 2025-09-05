Báo Ukraine: Phương Tây “đao to búa lớn” nhưng đã thực sự làm được những gì?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp ông Zelensky ở Paris vào ngày 3/9/2025. Ảnh: AFP.

Theo tờ Kyiv Independent, thêm một lần nữa các nước phương Tây đưa ra tuyên bố lớn lao nhưng các hành động chỉ dừng lại ở mức lên kế hoạch, và đang tỏ ra bị động trong cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Báo Ukraine nhận định, kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố tại Paris, nhưng đặt kỳ vọng vào thiện chí của hai nhân vật chính trong tình thế hiện nay. Đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hội nghị gây thất vọng

Hội nghị “Liên minh các nước tự nguyện” khép lại ngày 4/9 với tuyên bố 26 quốc gia sẵn sàng gửi quân hoặc hỗ trợ các hình thức khác cho Ukraine như một phần trong cam kết an ninh. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ được triển khai sau khi chiến sự chấm dứt.

Điều này khó xảy ra, bởi Nga nhiều lần khẳng định không có ý định kết thúc xung đột chừng nào chưa hoàn thành mục tiêu, dù là thông qua các nỗ lực ngoại giao hay bằng biện pháp quân sự.

Tại hội nghị, Tổng thống Pháp Macron nói thêm rằng nếu Nga từ chối tiến trình hòa bình, Mỹ và châu Âu sẽ áp đặt thêm trừng phạt. Ông Macron cũng cho biết vai trò của Mỹ trong bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào sẽ được quyết định trong vài tuần tới.

Trong khi đó, Washington tỏ ra ít mặn mà với các kế hoạch bảo đảm an ninh cho châu Âu. Financial Times ngày 4/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch rút dần hỗ trợ an ninh cho các nước NATO giáp biên giới Nga. Ông Trump nhiều lần cảnh báo áp đặt thêm trừng phạt Nga nhưng các mốc thời hạn chót trôi qua mà Washington chưa có hành động cụ thể.

Hai nước nắm chìa khóa chấm dứt xung đột

Theo tờ Kyiv Independent, kế hoạch đảm bảo an ninh mới mà phương Tây công bố gần như hoàn toàn đặt niềm tin vào hai người: một người đang theo đuổi mục tiêu trong xung đột và người kia thì chưa có bước đi cụ thể nào để chấm dứt nó.

Báo Ukraine nói châu Âu vẫn có những lựa chọn khác. Đó là phương án tịch thu gần 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Theo tờ Kyiv Independent, giải pháp này không cần sự cho phép từ Washington hay Moscow, không đặt lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu vào nguy hiểm, đồng thời giữ chiến sự ở trên lãnh thổ Ukraine thay vì lan sang các nước khác.

Cuối tháng trước, Đức và Bỉ kiên quyết phản đối châu Âu tịch thu tài sản Nga, cho rằng có thể gây mối nguy hiểm với hệ thống tài chính toàn cầu. Theo quan điểm của Đức và Bỉ, đóng băng tài sản Nga cũng là quân bài trong đàm phán hòa bình về Ukraine.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nói: "Tôi biết có những chính phủ muốn tịch thu tài sản đóng băng của Nga. Nhưng tôi muốn cảnh báo về mặt pháp lý, mọi chuyện không đơn giản như vậy".

Thủ tướng Bỉ giải thích rằng tài sản các ngân hàng trung ương, bao gồm cả ngân hàng Nga, có quyền miễn trừ theo luật quốc tế. Việc tịch thu tài sản đóng băng của Nga sẽ vi phạm các nguyên tắc pháp lý cơ bản.

Theo tờ Kyiv Independent, nếu quyết đoán, châu Âu thậm chí có thể triển khai quân sang Ukraine mà không cần chờ Nga đồng ý, và ngay cả khi xung đột chưa kết thúc. Hiện điều này chưa được bàn tới.

Với những gì mới diễn ra, châu Âu dường như vẫn lẩn tránh thực tế, báo Ukraine nhận định. Chừng nào điều đó chưa thay đổi, người ta chỉ có thể chờ đợi thêm những tuyên bố hoành tráng nhưng trên thực tế chẳng có hành động cụ thể.

Vấn đề xung đột ở Ukraine cuối cùng vẫn sẽ chỉ được quyết định bởi Nga và Mỹ, tờ Kyiv Independent kết luận.