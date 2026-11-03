Ukraine bất ngờ 'minh oan' cho Nga về hoạt động ở Oleshky

Theo báo Kyiv Post, Ủy viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets ngày 2/11 đã bác bỏ báo cáo của đài Sky News (Anh), khẳng định các phương tiện quân sự của Nga xuất hiện ở Oleshky nhằm phục vụ hoạt động rà phá bom mìn, vốn được phép theo thỏa thuận ngừng bắn.

"Tôi đã xem đoạn phóng sự của Sky News. Trong video có thể thấy rõ các phương tiện quân sự của Nga được đánh dấu đỏ. Những phương tiện này được sử dụng riêng cho hoạt động rà phá bom mìn và ngay lập tức rời khỏi khu vực sau khi công việc rà phá hoàn tất. Thỏa thuận giữa Ukraine và Nga quy định rõ việc đưa thêm phương tiện quân sự vào khu vực ngừng bắn là bị cấm, nhưng cho phép di chuyển các phương tiện cần thiết để rà phá bom mìn", ông Lubinets cho biết.

Ủy viên nhân quyền Nga Yana Lantratova (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets. Ảnh: Zvezda

Cũng theo quan chức Ukraine, lệnh ngừng bắn do đại diện hai bên giám sát và việc tuân thủ thỏa thuận được kiểm tra thường xuyên. "Một người thuộc phía Ukraine và một người thuộc phía Nga chịu trách nhiệm giám sát. Chúng tôi thống nhất kiểm tra việc tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 giờ một lần. Ngày đầu tiên trôi qua mà không ghi nhận vi phạm nào và tình hình tương tự được duy trì trong suốt thời gian ngừng bắn", ông Lubinets nói.

Trong khi đó, Ủy viên nhân quyền Nga Yana Lantratova cũng xác nhận cả Nga và Ukraine đều duy trì tốt thỏa thuận ngừng bắn ở Oleshky, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo.

Về phóng sự của Sky News, các quân nhân Ukraine được phỏng vấn cho rằng Nga đã tận dụng lệnh ngừng bắn để luân chuyển binh lính, tăng cường phòng thủ và cải thiện hậu cần ở Kherson.

Khi được hỏi về vấn đề trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông không có thông tin cụ thể, nhưng khẳng định rằng việc điều chỉnh vị trí trong thời gian ngừng bắn được xem là "thông lệ" và Ukraine "cũng làm vậy".