UAV tập kích Moscow ngày thứ 3 liên tiếp, hàng trăm chuyến bay bị huỷ

Nhiều máy bay không thể cất cánh ở Moscow vì lý do an toàn (ảnh: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images)

Hôm 7/5, thị trưởng Moscow – ông Sergei Sobyanin – cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá huỷ 14 UAV của Ukraine tập kích Moscow trong đêm.

Ông Sobyanin không tiết lộ về thiệt hại sau vụ UAV tập kích. Trước đó, trong hai ngày 5/5 và 6/5, Ukraine cũng phóng UAV về phía thủ đô Nga.

Từ Điện Kremlin, người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, giới chức Nga đang thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo nước ngoài tới Moscow dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5).

“Quân đội và các lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra trong bầu không khí an toàn, ổn định và hoà bình”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, chính quyền Moscow đã thực hiện một số biện pháp kỹ thuật điện tử, làm nhiễu tín hiệu liên lạc và mạng internet để đề phòng khả năng UAV tập kích.

“Miễn là các vị khách quý còn ở đây, cho đến ngày 10/5, chúng ta cần phải sẵn sàng”, ông Peskov nói và kêu gọi người dân Moscow hỗ trợ chính quyền.

Theo Kyiv Post, hàng trăm chuyến bay ở Moscow và một số khu vực khác tại Nga đã bị huỷ vì lý do an ninh, khi Ukraine tiến hành vụ tập kích bằng UAV hôm 7/5. Ước tính, có khoảng 60.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Sân bay Sheremetyevo ở Moscow đã phải dừng hoạt động 2 lần trong đêm 6/5 và rạng sáng ngày 7/5 (giờ địa phương) sau khi có thông báo về các vụ tập kích của Ukraine. Hoạt động của 3 sân bay khác ở Moscow là Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky cũng bị gián đoạn.

Aeroflot (hãng hàng không Nga) huỷ ít nhất 106 chuyến bay đến và đi từ Moscow trong ngày 7/5. Hơn 140 chuyến bay khác của hãng Aeroflot cũng bị hoãn.

Theo Kyiv Post, từ đêm 6/5 đến sáng ngày 7/5, có khoảng 500 chuyến bay bị huỷ hoặc hoãn ở Nga vì lý do an toàn, khiến hàng nghìn người mắc kẹt tại các sân bay.

Cùng ngày 7/5, giới chức Ukraine tuyên bố quân đội Nga phóng 142 UAV và 4 tên lửa đạn đạo vào nhiều khu vực, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ở Kiev, Tổng thống Ukraine thông báo có 2 người thiệt mạng sau vụ tập kích của quân đội Nga.