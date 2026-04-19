Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán "rất tốt" bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hy vọng về một bước đột phá ngoại giao suy giảm mạnh. Trước đó, giới chức Iran phát tín hiệu sẽ không mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Ông Trump cho biết thêm, phía Mỹ vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với Iran và khẳng định phía Tehran không thể “tống tiền Mỹ”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng Mỹ không thể đạt kết quả thông qua “những lời nói dối” và Tehran sẽ không nhượng bộ khi Washington vẫn tiếp tục gây sức ép quân sự.

Trước đó cùng ngày, cả phía Mỹ và Iran từng phát tín hiệu tích cực khi cho rằng eo biển đã “mở cửa hoàn toàn” cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, Iran sau đó đảo ngược lập trường sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ vẫn sẽ duy trì phong tỏa đối với Iran cho tới khi đạt được “thỏa thuận 100% ”.

Tại một cuộc vận động chính trị ở bang Arizona tối 18/4, ông Trump tiếp tục khẳng định phần lớn các nội dung đã được hai bên thống nhất. Ông cho rằng Iran đã nhượng bộ ở một số vấn đề then chốt, trong đó có việc Mỹ sẽ tiếp quản toàn bộ lượng uranium làm giàu còn sót lại mà ông gọi là “bụi hạt nhân”. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ hoàn toàn phát biểu này. Giới chức Iran nhấn mạnh uranium làm giàu sẽ không được chuyển ra khỏi lãnh thổ nước này và coi đây là vấn đề chủ quyền quốc gia.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi ông Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, dự kiến hết hạn vào thứ Tư tới, có thể sẽ không được gia hạn nếu không đạt tiến triển rõ rệt. Ông nói lệnh phong tỏa vẫn sẽ được giữ nguyên, đồng thời để ngỏ khả năng Mỹ nối lại chiến dịch không kích.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Azizi tuyên bố việc đóng cửa eo biển Hormuz là phản ứng trước “sự thiếu tin cậy của Mỹ”. Theo ông, lịch sử quan hệ giữa hai nước cho thấy Washington thường không tuân thủ cam kết và đang cố tạo “ấn tượng về một thỏa thuận” để đánh lừa dư luận. Ông Azizi cảnh báo Iran đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đáp trả mạnh mẽ tại những điểm chiến lược nếu Mỹ có thêm hành động “thiếu thiện chí”.