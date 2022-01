Trung Quốc: Tình hình ở thành phố 13 triệu dân sau gần 3 tuần phong tỏa vì Covid-19

Cách duy nhất Amelia Wang có thể rời ký túc xá đại học trong gần 3 tuần qua là tham gia làm tình nguyện viên tại các điểm xét nghiệm Covid-19 trong khuôn viên trường.

Là sinh viên năm cuối, Wang chịu cảnh phong tỏa suốt gần 3 tuần qua, giống như 13 triệu người dân khác ở thành phố phía tây bắc Trung Quốc, theo SCMP.

“Tây An từng rất thành công khi tổ chức Đại hội Thể thao Quốc gia vào tháng 9.2021. Các ca nhiễm khi đó chỉ ở mức đơn lẻ, không trở thành ổ dịch nghiêm trọng như bây giờ”, Wang nói. “Làm sao mọi chuyện có thể tồi tệ như thế này được?”

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hơn 1.900 người dân Tây An đã bị nhiễm Covid-19 kể từ khi ổ dịch được ghi nhận vào đầu tháng 12.2021. Đây cũng là đợt dịch tồi tệ nhất của Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát cách đây 2 năm.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 9.12.2021, khi Tây An phát hiện một ca nhiễm Covid-19 ở khu cách ly tại khách sạn. Số ca nhiễm tăng nhanh chóng, có thời điểm lên tới 150 ca nhiễm ghi nhận trong ngày.

Hơn 42.000 người ở Tây An bị đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ thành phố đến nay đã bị phong tỏa tuần thứ 3, người dân gần như bị cấm ra khỏi nhà. Thành phố đã mở nhiều đợt xét nghiệm đại trà nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Đợt dịch bắt đầu có dấu hiệu được kiểm soát sau khi bước sang năm mới 2022, với 30 ca nhiễm ghi nhận ngày 8.1. Tuy nhiên, chiến lược “Zero-Covid” ở Tây An khiến một bộ phận người dân thành phố rơi vào cảnh thiếu lương thực. Các bệnh viện từ chối nhận ca cấp cứu, dẫn đến hai sản phụ sảy thai và một người chết vì bệnh tim.

Hệ thống mã sức khỏe ở Tây An đã sập 2 lần trong 2 tuần qua, khiến người có mã xanh (an toàn, không bị nhiễm Covid-19”, không thể tiếp cận các cơ sở công cộng như nhà ga và bệnh viện.

Nhà chức trách Trung Quốc đã phản ứng nhanh lẹ với các sự cố, cách chức người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý hệ thống mã sức khỏe Tây An, sa thải nhiều quan chức quận và nhân viên bệnh viện do không hoàn thành nhiệm vụ. Giám đốc y tế Tây An cũng lên tiếng xin lỗi công khai.

Tây An là nơi có 100 trường đại học và cao đẳng lớn nhỏ. Đợt dịch đã gây ảnh hưởng không nhỏ khi 135.000 sinh viên làm bài kiểm tra năm cuối vào ngày 25-27.12.

Chỉ hai ngày trước khi kỳ thi diễn ra, chính quyền địa phương mới giải quyết được vấn đề, tạo điều kiện để các sinh viên đến làm bài kiểm tra.

Thành phố Tây An đến nay đã trải qua ngày phong tỏa thứ 18 vào ngày 9.1.2022.

