Người Mỹ biểu tình phản đối các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran

Tại Quảng trường Thời đại (Times Square) ở thành phố New York, đám đông tập trung đông đảo, hô vang các khẩu hiệu phản chiến nhằm phản đối các đợt không kích mà họ cho là có thể đẩy khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Nhiều người giơ cao các biểu ngữ như “Đoàn kết với Iran”, "Chấm dứt chiến tranh ở Iran", “Mỹ và Israel hãy ngừng chiến tranh”. Một số người biểu tình cũng vẫy cờ Palestine, thể hiện sự đoàn kết với người dân Gaza.

Người biểu tình tại Thủ đô Washington kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Iran.

Còn Tại thủ đô Washington, người dân tham gia cuộc biểu tình đã tụ tập gần Nhà Trắng và Toà nhà Quốc hội. Nhiều người giơ cao biểu ngữ phản đối chiến tranh, kêu gọi Quốc hội giám sát chặt chẽ các hành động quân sự và yêu cầu chính quyền theo đuổi giải pháp ngoại giao thay vì leo thang xung đột.

Tại bang Pennsylvania và một số thành phố khác trên nước Mỹ, các cuộc tuần hành phản chiến cũng diễn ra với sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, sinh viên và các nhóm hoạt động vì hòa bình. Người biểu tình bày tỏ lo ngại rằng các cuộc không kích có thể dẫn đến thương vong lớn và kéo Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch mà phía Israel mô tả là “quyết đoán và chưa từng có tiền lệ” nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Tehran sau đó đã đáp trả bằng loạt tên lửa, khiến người dân tại nhiều thành phố Trung Đông phải tìm nơi trú ẩn khẩn cấp.