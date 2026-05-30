Siêu tàu sân bay hạt nhân Trung Quốc thành hình với tốc độ đáng kinh ngạc

Theo các đánh giá hiện nay, con tàu có thể hoàn thành vào đầu thập niên 2030 và được đưa vào biên chế không lâu sau đó.

Tàu sân bay siêu hạng hạt nhân Trung Quốc đang được xây dựng. (Nguồn: Vantor)

Các bức ảnh cho thấy chỉ trong chưa đầy một năm, những khối thân tàu được chế tạo sẵn đã được ghép nối thành một cấu trúc hoàn chỉnh với hình dáng rõ ràng của một tàu sân bay cỡ lớn. Nhiều nhà phân tích cho rằng tốc độ thi công này phản ánh năng lực sản xuất hàng hải ngày càng đáng gờm của Trung Quốc.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Bộ Chiến tranh Mỹ trước đó đánh giá Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đang đặt mục tiêu sở hữu tổng cộng 9 tàu sân bay có khả năng triển khai máy bay có người lái vào năm 2035, tức tăng thêm 6 chiếc so với hiện nay.

Trung Quốc đồng thời đóng 2 siêu tàu sân bay

Theo các nguồn tin quốc phòng, Trung Quốc hiện đang chế tạo đồng thời 2 siêu tàu sân bay mới. Một chiếc sử dụng động cơ hạt nhân đang được đóng tại Đại Liên, trong khi chiếc còn lại sử dụng động cơ thông thường. Cả hai đều được cho là kế thừa nhiều kinh nghiệm từ quá trình phát triển tàu sân bay Phúc Kiến, chiếc siêu tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và được đưa vào hoạt động vào tháng 11/2025.

So với Phúc Kiến, thế hệ tàu sân bay mới được dự đoán sẽ có kích thước lớn hơn, tầm hoạt động xa hơn và đặc biệt là được trang bị hệ thống động lực hạt nhân.

Ngoài ra, thiết kế mới còn được cho là sẽ bổ sung thêm một máy phóng máy bay và một thang nâng máy bay, nâng tổng số lên bốn máy phóng và ba thang nâng. Những cải tiến này có thể giúp tốc độ triển khai phi vụ tăng khoảng 33% so với tàu Phúc Kiến.

Về không đoàn trên hạm, tàu sân bay mới dự kiến tiếp tục sử dụng các loại máy bay hiện đại nhất của Trung Quốc, bao gồm tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích chiếm ưu thế trên không J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15D và máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

Chiến lược kết hợp tàu sân bay hạt nhân và tàu sân bay thông thường

Xưởng đóng tàu Giang Nam, nơi chế tạo tàu Phúc Kiến, được dự báo sẽ tiếp tục tham gia chương trình tàu sân bay cùng với Đại Liên. Cơ sở này có thể tập trung vào việc sản xuất các tàu sân bay sử dụng động cơ thông thường.

Theo giới quan sát, việc duy trì đồng thời hai loại tàu sân bay sẽ giúp Trung Quốc xây dựng một hạm đội linh hoạt hơn. Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có ưu thế về tầm hoạt động và thời gian triển khai dài ngày, phù hợp cho những nhiệm vụ ở Trung Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay Trung Đông.

Trong khi đó, các tàu sân bay sử dụng động cơ thông thường có chi phí chế tạo và vận hành thấp hơn đáng kể, thời gian bảo dưỡng ngắn hơn và phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến trong khu vực như Tây Thái Bình Dương.

Dấu hiệu rõ ràng về động cơ hạt nhân

Những hình ảnh được công bố từ tháng 11/2025, cho thấy các cấu trúc được cho là khu vực lắp đặt lò phản ứng hạt nhân đã bắt đầu xuất hiện trên thân tàu.

Trước đó, vào tháng 11/2024, nhiều báo cáo cũng cho biết Trung Quốc đang xây dựng một nguyên mẫu lò phản ứng hạt nhân dành cho tàu chiến mặt nước gần thành phố Lạc Sơn.

Các hình ảnh vệ tinh mới cũng ghi nhận hoạt động mở rộng đáng kể tại một căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Dự án bao gồm mở rộng cầu cảng và xây dựng các cơ sở khử từ cho tàu chiến. Hiện đây là căn cứ của tàu sân bay Liêu Ninh và được dự đoán sẽ trở thành nơi tiếp nhận một trong những siêu tàu sân bay mới của Trung Quốc vào đầu thập niên 2030.

Trong những năm gần đây, chương trình tàu sân bay của Trung Quốc đã đạt tốc độ phát triển đáng chú ý, từ việc cải tạo tàu Liêu Ninh, đóng mới tàu Sơn Đông cho đến phát triển tàu Phúc Kiến và hiện nay là các siêu tàu sân bay thế hệ tiếp theo.

Sự tăng tốc này diễn ra trong bối cảnh chương trình tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ liên tục đối mặt với các vấn đề kỹ thuật, chi phí gia tăng và nhiều lần chậm tiến độ.