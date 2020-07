Trung Quốc gặp khó khi đối đầu cùng lúc Mỹ, Ấn

Ấn Độ cân nhắc cấm công ty Trung Quốc phát triển 5G Theo tờ Times of India ngày 1-7, chính phủ Ấn Độ thời gian qua đang do dự về việc có nên cho doanh nghiệp TQ tham gia phát triển công nghệ 5G ở nước này hay không. Tuy nhiên, quan điểm chung đang dần chuyển sang quyết định cấm cửa hoàn toàn. Đáng chú ý, New Delhi hôm 29-6 cũng vừa ban lệnh cấm 59 ứng dụng điện thoại thông minh của TQ với cáo buộc chứa mã độc và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thông tin trên nếu trở thành sự thật sẽ là động thái đảo ngược quan điểm của Ấn Độ với Huawei. Hồi cuối năm ngoái, New Delhi từng bật đèn xanh cho tập đoàn viễn thông lớn nhất TQ tham gia thị trường 5G. Khi đó, chính phủ Ấn Độ thông báo mọi nhà sản xuất thiết bị viễn thông trên thế giới đều có thể tham gia vào dự án thử nghiệm xây dựng mạng 5G ở đây. Dù vậy, Bắc Kinh cũng từng cảnh báo sẵn sàng đáp trả các công ty Ấn Độ đang hoạt động ở TQ nếu New Delhi cấm Huawei làm ăn tại thị trường nước này.