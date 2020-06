Trung Quốc: Chia tay bạn trai, cô gái đấm vỡ cửa kính máy bay ở độ cao hơn 9.000 mét

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Một cô gái vừa bị tạm giam tại Trung Quốc sau khi đấm vỡ cửa kính máy bay trên độ cao hơn 9.000 mét.

Cô gái bị cảnh sát tạm giữ sau khi xuống khỏi máy bay (ảnh: Daily Mail)

Cô gái 29 tuổi, đã uống 2 chai rượu mạnh để giải sầu sau cú sốc chia tay với bạn trai. Cô này sau đó lên máy bay và trút giận lên cửa kính khi chiếc Airbus A320 đang ở độ cao khoảng 9.100 mét.

Cửa kính của chiếc Airbus A320 bị vỡ sau một vài cú đấm. Cơ trưởng phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho hành khách.

Đoạn video cho thấy một số tiếp viên đã cố gắng an ủi cô gái đang khóc lóc và say xỉn vì thất tình. Bất chấp can ngăn, cô gái đấm liên tiếp vào cửa kính máy bay và khiến nó bị vỡ trong sự hoảng hốt của các tiếp viên.

Theo cảnh sát, cô gái mang họ Lý, đi từ Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc) tới Dương Thành, Sơn Tây trên chuyến bay của hãng hàng không nội địa Loong Air.

Cô này đã uống 2 chai Bạch Tửu loại 250ml trước khi lên máy bay. Rượu Bạch Tửu Trung Quốc có độ cồn từ 35% tới 60%, được nấu từ ngũ cốc.

Cửa kính máy bay bị vỡ sau vài cú đấm của cô gái thất tình (ảnh: Daily Mail)

Sau khi cửa kính máy bay bị vỡ, phi công đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Trịnh Châu, Hà Nam. Lúc này chuyến bay mới đi được nửa chặng đường.

“May mắn là không có ai bị thương sau sự cố này”, cảnh sát thông báo.

Cô Lý đã bị tạm giam vì hành vi gây rối trật tự giao thông công cộng nguy hiểm. Theo luật pháp Trung Quốc, hành động của cô này có thể phải đối mặt với mức án từ 3 – 10 năm tù giam.

Nguồn: http://danviet.vn/trung-quoc-chia-tay-ban-trai-co-gai-dam-vo-cua-kinh-may-bay-o-do-cao-hon-9000-met-50202016655926209.htm