Triều Tiên công bố loạt ảnh cảnh báo Mỹ-Hàn

Cận cảnh vụ phóng ICBM mới của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, trước tình hình nghiêm trọng khi môi trường an ninh bất ổn nhất đang được tạo ra trên bán đảo Triều Tiên do các cuộc tập trận chiến tranh quy mô lớn mang tính khiêu khích và hiếu chiến do Mỹ và Hàn Quốc tiến hành, Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã chỉ thị thực hiện diễn tập phóng ICBM Hwasong-17 hôm 16/3.

"Cuộc diễn tập phóng vũ khí chiến lược nhằm đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những kẻ thù cố tình leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bất chấp cảnh báo nghiêm khắc của Triều Tiên", KCNA nêu rõ.

Cũng theo KCNA, cuộc tập trận đồng thời cho thấy rõ lo ngại về xung đột vũ trang đã trở thành hiện thực đe dọa, đồng thời thể hiện rõ hơn ý chí thiết thực của Đảng và Chính phủ Triều Tiên là phản công bằng các biện pháp tấn công áp đảo bất cứ lúc nào.

ICBM Hwasong-17 được phóng tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng trong 4.151 giây trước khi hạ cánh chính xác xuống khu vực định sẵn ở vùng biển ngoài khơi phía Đông của Triều Tiên.

Vụ phóng được thực hiện ngay khi Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành tập trận. Ảnh: KCNA

ICBM Hwasong-17 được phóng tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un cùng con gái giám sát vụ phóng. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập phóng ICBM. Đáng chú ý, ông tiếp tục đưa theo cô con gái nhỏ giám sát vụ phóng lần này.

KCNA nhấn mạnh, cuộc tập trận nhằm khẳng định khả năng cơ động, hoạt động bình thường và độ tin cậy của lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân của Triều Tiên. Cuộc tập trận không có tác động tiêu cực đến an ninh của các nước láng giềng.

Trước đó, Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngày 16/3 cho biết Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng ICBM từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 7h10 (giờ địa phương) và tên lửa được bắn theo góc nghiêng, bay khoảng 1.000 km trước khi lao xuống biển.

NSC đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, với tuyên bố của Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Seoul sẽ có hành động đáp trả tương xứng với những động thái của Triều Tiên.

