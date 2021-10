TQ: Xẻ núi để lộ mộ cổ ngàn năm, không ngờ thứ đáng sợ bên trong thành bảo vật quốc gia

Bước chân vào mộ cổ thời nhà Đường, không ít người hốt hoảng vì những thứ hiện ra trước mắt. Ngày nay, chúng được coi là bảo vật quốc gia, trưng bày trong bảo tàng.

Vua quan Trung Quốc thời xưa thường làm lăng mộ lớn (Ảnh minh họa)

Mỗi triều đại trong lịch sử Trung Hoa đều có những cổ vật mang tính đại diện. Với nhà Tiền Tần là đồ đồng, nhà Hán là đồ dùng bằng ngọc, nhà Đường là đồ dùng bằng vàng bạc, nhà Tống lại lại là kho sách quý với đường nét trang trí độc đáo.

Ngoài vàng bạc, kiểu trang trí gọi là “Tam Hải” cũng rất phổ biến thời Đường, được vẽ lên các bức tượng động vật trong mộ cổ như một loại vũ khí "trừ ma".

Năm 1981, trong quá trình thi công dự án, một nhóm công nhân dùng thuốc nổ xẻ núi, vô tình phát hiện lăng mộ cổ. Khi tiến vào trong, ai nấy đều sợ hãi quay đầu bỏ chạy, hét lên: "Có quái vật".

Bức tượng cổ được thu thập trong lăng mộ.

Các nhà khảo cổ tới khám phá ngôi mộ cũng mấy lần rút lui vì không biết chắc có thứ gì bên trong.

Câu chuyện được coi là cường điệu vì vào thời hiện đại, ai cũng biết là không hề có quái vật. Vậy điều gì khiến những người công nhân khi ấy hoảng hốt?

Có lý do cho rằng, vào những năm 1980, công nghệ còn lạc hậu, các nhà khảo cổ không có thiết bị máy móc thu thập hình ảnh từ xa, nên việc thận trọng là điều dễ hiểu.

Chiến mã trong lăng mộ cổ ngàn năm.

Sau vài lần tìm cách khám phá mộ cổ, các nhà khảo cổ Trung Quốc cuối cùng xác nhận không hề có quái vật, chỉ có những bức tượng được gọi là “thú gác mộ”.

Tượng những con thú được trang trí theo họa tiết “Tam Hải”, có hình dạng gây hãi hùng, có thể nhằm bảo vệ chủ nhân ở thế giới bên kia, theo quan niệm dân gian.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện chủ nhân ngôi mộ là An Bồ và vợ. An Bồ là một vị tướng thời nhà Đường, không phải là người gốc Hán.

Những tượng động vật khác lạ là đặc trưng thời nhà Đường.

Ông xuất thân là người bộ lạc du mục Đột Quyết, di cư tới sống ở Trung Hoa thời nhà Đường và được trọng dụng.

An Bồ được phong tướng quân vì chiến công hiển hách nhưng con trai ông là An Kim Tàng không kế thừa được uy danh của cha. An Kim Tàng chỉ là một nhạc công, sau này trở thành thân tín của hoàng tử Lý Đán (662 – 716), con trai thứ 8 của Đường Cao Tông Lý Trị, hoàng đế thứ ba của nhà Đường.

Lý Đán được ấn định nối ngôi nhưng suốt một thời gian dài bị mẹ là Võ Tắc Thiên kiểm soát mọi việc trong triều, mãi đến gần cuối đời mới khôi phục cơ nghiệp nhà Đường.

Sự nghiệp của An Kim Tàng vì vậy cũng không bật lên được. Khi cha mẹ qua đời, An Kim Tàng rời khỏi thành Lạc Dương, chôn cất cha bên trong một ngọn núi ít người qua lại.

Thời nhà Đường rất phổ biến chuyện “xẻ núi làm lăng mộ”. Nhưng do An Kim Tàng không được hưởng nhiều bổng lộc nên việc xây lăng mộ cho cha mẹ chỉ dừng lại ở mức sơ sài.

Đây cũng là lăng mộ cổ mà các công nhân tình cờ phát hiện khi xẻ núi bằng thuốc nổ năm 1981. Bên trong lăng mộ chủ yếu chỉ có đồ chôn cất bằng gốm sứ và các vật dụng hàng ngày, bao gồm một lượng lớn các bức tượng thú vật có họa tiết “Tam Hải”.

Ngày nay, những thứ tìm thấy trong lăng mộ An Bồ được coi là bảo vật quốc gia Trung Quốc và trưng bày tại bảo tàng ở Lạc Dương.

Nguồn: http://danviet.vn/tq-xe-nui-de-lo-mo-co-ngan-nam-khong-ngo-thu-dang-so-ben-trong-thanh-bao-vat-quoc-gia-502021111019134173.htm