Tổng thống Ukraine cảnh báo việc đóng cửa không phận Nga

Tổng thống Ukraine cảnh báo không phận Nga không còn an toàn vì UAV. Ảnh: SOPA Images

Theo báo Kyiv Independent, trong một bài đăng trên kênh Telegram ngày 1/9, ông Zelensky tuyên bố Ukraine không đe dọa hoạt động hàng không dân dụng, nhưng các hãng hàng không khai thác đường bay tới Moscow, St. Petersburg hoặc những trung tâm hàng không lớn khác của Nga phải tính đến nguy cơ UAV của Kiev xuất hiện trên bầu trời Nga.

“Hôm nay, chúng tôi muốn cảnh báo mọi hãng hàng không sử dụng không phận Nga, mọi công ty bảo hiểm và tất cả những ai vẫn sử dụng các sân bay quan trọng của Nga rằng bầu trời Nga đang trở nên hoàn toàn nguy hiểm. Dù giới chức Nga không báo cáo tình hình một cách đầy đủ, bầu trời Nga trên thực tế sẽ bị đóng cửa. Những ngày bình yên trên bầu trời Nga đã chấm dứt”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Theo ông Zelensky, chính quyền Kiev sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các tổ chức quốc tế về những nguy cơ đối với hàng không.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev sẽ phối hợp với các đối tác có chuyến đi tới Nga, đồng thời Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công để bảo đảm hành trình an toàn như từng làm trong chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe ngày 25/8.

Tại một cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích cảnh báo của người đồng cấp Ukraine Zelensky về việc không phận Nga không an toàn cho hàng không dân dụng.

Ông Putin cho hay Moscow không tấn công giới lãnh đạo quân sự - chính trị của Ukraine vì Nga sẽ cần đến các nhà đàm phán từ phía Ukraine nếu Kiev muốn tham gia đối thoại. "Chúng tôi cần những người để đàm phán... nếu họ hiểu rằng họ muốn giải quyết các vấn đề một cách hòa bình", ông Putin bày tỏ.

Quân đội Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa tầm xa nhắm vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công này đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động của các sân bay dân sự Nga, đặc biệt ở khu vực quanh Moscow. Trước đó, ông Zelensky đã yêu cầu tăng số lượng các cuộc tấn công vào Nga lên mức 1.000 vụ mỗi ngày.