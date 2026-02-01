Iran 'sẵn sàng chiến đấu tối đa', cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công

"Nếu kẻ thù phạm sai lầm, chắc chắn nó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của chính họ và khu vực, cũng như an ninh của nhà nước Do Thái", Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami nói hôm nay, đề cập đến Mỹ và Israel.

Ông Hatami lưu ý lực lượng vũ trang Iran đang trong trạng thái "sẵn sàng phòng thủ và chiến đấu tối đa", trong bối cảnh Mỹ đã triển khai hạm đội lớn do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đến gần Iran.

Tư lệnh Iran cũng khẳng định năng lực hạt nhân của Tehran không thể bị xóa sổ, "ngay cả khi các nhà khoa học và những người con của đất nước này phải hy sinh".

Ông khẳng định các hệ thống phòng không, tên lửa của Iran hiện có năng lực vượt trội hơn nhiều so với cuộc xung đột 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025. "Các vũ khí này có chất lượng tốt hơn vì chúng tôi đã hiểu rất rõ cuộc chiến. Kiến thức này là độc nhất vô nhị", tướng Hatami tuyên bố, thêm rằng ngay cả Nga cũng chưa đạt đến khả năng như vậy.

"Chúng tôi đã đối mặt với khoa học công nghệ và chiến tranh lai của kẻ thù, xác định được điểm mạnh yếu của họ, cũng như của mình", ông nói.

Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami. Ảnh: Press TV

Mỹ những tuần gần đây liên tục đưa thêm khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi leo thang thành bạo lực chết người.

Động thái triển khai khí tài đã làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai nước. Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên lục quân Iran, hôm 29/1 nói các tàu sân bay Mỹ có "điểm yếu nghiêm trọng" và nhiều căn cứ của Washington ở Vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung Iran".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 nói rằng ông tin Tehran "muốn đạt thỏa thuận" với Washington để tránh nguy cơ hứng chịu đòn tấn công từ Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cho biết Tehran sẵn sàng đối thoại, nhưng khẳng định tên lửa và hệ thống phòng thủ của họ "sẽ không bao giờ là chủ đề đàm phán".