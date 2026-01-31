Ông Putin gặp quan chức an ninh Iran khi Mỹ cảnh báo hành động quân sự

Theo thông báo đăng trên trang web chính thức, Điện Kremlin cho hay: "Tổng thống Putin đã tiếp ông Ali Larijani, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga".

Tổng thống Putin. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, ông Donald Trump tuyên bố tin rằng Iran - một đồng minh thân cận của Nga - mong muốn đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân nhằm tránh nguy cơ đối đầu quân sự. Ông Trump đồng thời nhắc lại cảnh báo về khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran với cáo buộc Tehran trấn áp mạnh tay các cuộc biểu tình trong nước.

Đại sứ quán Iran tại Moscow cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và ông Larijani tập trung vào hợp tác kinh tế cũng như “các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng”, song không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết chuyến thăm của ông Larijani không được thông báo trước.

Nga trước đó đã đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong bối cảnh Iran nổi lên là một trong những đồng minh chủ chốt của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, Moscow được cho là đã dành cho Tehran sự ủng hộ quan trọng trên trường quốc tế.