Tổng thống Trump ký luật loại công ty Trung Quốc khỏi sàn chứng khoán

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump hôm 18-12 ký dự luật loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ.

Động thái này nhằm trao cho đảng Cộng hòa công cụ răn đe Bắc Kinh trước khi ông Trump rời nhiệm sở.

Theo đó, "Đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài" cấm cổ phiếu của các công ty nước ngoài được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào của Mỹ nếu họ không tuân thủ các cuộc kiểm toán của Ban Giám sát Kế toán Công Mỹ trong 3 năm liên tiếp.

Tuy đạo luật được áp dụng đối với tất cả các công ty nước ngoài nhưng lại được cho là nhằm vào các công ty Trung Quốc được niêm yết tại Mỹ như Alibaba, công ty công nghệ Pinduoduo và tập đoàn dầu khí PetroChina. Đạo luật này cũng sẽ yêu cầu các công ty nước ngoài công khai liệu họ thuộc sở hữu hay chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay không.

Ông Trump ký dự luật liên quan đến việc loại các công ty Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, các quan chức Trung Quốc đã phản đối động thái này của Mỹ khi cho rằng đây là chính sách phân biệt đối xử gây áp lực chính trị lên các công ty Trung Quốc.

Các nhà chức trách Trung Quốc đến nay vẫn do dự để các cơ quan quản lý ở nước ngoài kiểm tra các công ty kiểm toán địa phương với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Cho đến nay, chính quyền ông Trump vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế lên 77 thực thể Trung Quốc, theo đó các công ty này phải được cấp phép nếu muốn tiếp nhận công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 18-12 cho rằng Mỹ nên chọn cách đối thoại và tham vấn với Trung Quốc thay vì theo đuổi các biện pháp trừng phạt đơn phương "không thể chấp nhận được" đối với các công ty Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ông Vương kêu gọi Mỹ ngừng phóng đại khái niệm về an ninh quốc gia và đàn áp tùy tiện các công ty Trung Quốc. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc các quan chức cấp cao của Mỹ đã phớt lờ những lợi ích chung và cơ hội hợp tác giữa hai nước khi luôn khẳng định Trung Quốc là mối nguy cơ chính.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hiệp hội châu Á có trụ sở ở New York, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói thêm Bắc Kinh nhận thấy có thể hợp tác với chính quyền của ông Joe Biden, người được tuyên bố đắc cử trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, ở 3 trong số 4 vấn đề ưu tiên của ông Biden là chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và chống biến đổi khí hậu.

Về đại dịch Covid-19, ông Vương cho rằng Bắc Kinh và Washington có thể hợp tác trong sản xuất vắc-xin và hỗ trợ các nước thứ 3.

