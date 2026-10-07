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Tổng thống Nga Vladimir Putin làm gì trong ngày sinh nhật thứ 74?

Sự kiện: Vladimir Putin Tin tức Nga Thời sự thế giới

Hôm nay 7-10-2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đón sinh nhật lần thứ 74. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin sẽ dành thời gian cho gia đình trong khi vẫn tiếp tục làm việc, bao gồm các cuộc điện đàm quốc tế và công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại Turkmenistan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS

Ông Dmitry Peskov nói rằng điều quan trọng nhất đối với Tổng thống Putin là những lời chúc mừng từ người thân. Theo ông, nhà lãnh đạo Nga có lịch trình tham dự các sự kiện công khai, mặc dù chi tiết cụ thể không được tiết lộ.

Ông Putin thường đón sinh nhật tại Nga. Ông chỉ có 2 lần đón sinh nhật ở nước ngoài: tại Chisinau (Moldova) vào năm 2002 và Bali (Indonesia) năm 2013.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài thường gửi tặng ông Putin những món quà mang tính biểu tượng. Năm 2008, ông được tặng một chú hổ con Amur. Năm 2017, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tặng ông Putin vỏ chăn thêu.

Năm 2022, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tặng ông giấy chứng nhận quyền sở hữu một chiếc máy kéo, trong khi Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon mang tặng những quả dưa hấu - số dưa này sau đó đã được chuyển đến các trại trẻ mồ côi.

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Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 14:30 PM (GMT+7)
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