Tổng thống Donald Trump đóng cửa nhiều cơ quan truyền thông

Theo Politico, nhiều nhà báo thuộc đài Voice of America (Đài tiếng nói Mỹ - VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (Đài phát thanh Châu Âu tự do/Đài phát thanh Tự do - RFE/RL) và các cơ quan truyền thông khác do ngân sách chính phủ Mỹ tài trợ đã bị cho thôi việc đột ngột sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 14-3.

“Tôi vô cùng đau buồn khi lần đầu tiên sau 83 năm, VOA lừng danh lại bị im lặng” - giám đốc VOA Michael Abramowitz nói khi thông báo rằng hơn 1.300 nhà báo và nhân viên của VOA, bao gồm cả ông, đã bị cho nghỉ việc.

Trong khi đó, RFE/RL đưa tin các nhân viên VOA đã được thông báo vào sáng sớm 15-3 rằng họ đã được cho nghỉ hành chính có hưởng lương, mặc dù nếu được yêu cầu làm việc, họ vẫn phải làm.

Đài RFE/RL là một trong số những cơ quan truyền thông bị cắt giảm do sắc lệnh hành pháp hôm 14-3 của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: EPA-EFE

Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM), đơn vị giám sát RFE/RL và các đài truyền hình liên bang khác cũng thông báo khoản tài trợ do quốc hội Mỹ phê duyệt cho RFE/RL đã bị chấm dứt.

Đài phát thanh Châu Á tự do (RFA), cũng thuộc mạng lưới USAGM, dự kiến bắt đầu cho một số nhân viên của mình nghỉ hành chính trong những ngày tới.

USAGM cũng là đơn vị giám sát Văn phòng Phát thanh Cuba (Radio Marti), Mạng lưới Phát thanh Trung Đông (MBN) và Quỹ Công nghệ mở.

"Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này, người đứng đầu mỗi cơ quan chính phủ được liệt kê phải nộp báo cáo cho Giám đốc Văn phòng Quản lý và ngân sách xác nhận việc tuân thủ đầy đủ lệnh này" - sắc lệnh của ông Donald Trump viết.

Người đứng đầu các cơ quan truyền thông nói trên cũng phải giải thích những thành phần hoặc chức năng nào của cơ quan chính phủ, nếu có, là bắt buộc theo luật định và ở mức độ nào.

Trong một tuyên bố hôm 15-3, Nhà Trắng nói rằng sắc lệnh mới “sẽ bảo đảm người nộp thuế không còn phải chịu trách nhiệm cho những tuyên truyền cực đoan nữa”.

Trước đó, chính quyền ông Donald Trump đã cáo buộc các cơ quan truyền thông nói trên thiên vị.

Ngoài các đài trên, lệnh này còn nhắm tới Cơ quan Hòa giải và trung gian liên bang, Trung tâm Học giả quốc tế Woodrow Wilson thuộc Viện Smithsonian, Viện Dịch vụ bảo tàng và thư viện, Hội đồng Liên ngành Mỹ về người vô gia cư, Quỹ các Tổ chức tài chính phát triển cộng đồng, Cơ quan Phát triển doanh nghiệp thiểu số.