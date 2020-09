Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích nặng nề

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Việc đe dọa ngừng cấp tiền quỹ liên bang cho New York và các khu vực khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump vấp phải sự chống trả cứng rắn, đặc biệt là Thống đốc bang New York Andrew Cuomo.

Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo

Những cuộc biểu tình chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc gây ra cái chết của Freud vẫn chưa lắng xuống, nhưng “sóng trước chưa yên, sóng sau đã dậy”. Vào ngày 25/8, khi Blake một người đàn ông da đen người Mỹ gốc Phi, bị cảnh sát bắn và làm liệt nửa người dưới, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc quy mô lớn lại nổ ra trên khắp nước Mỹ.

Trước những người biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump không giữ thái độ im lặng cho qua, mà cho rằng sự “bất tài” của thống đốc bang đã dẫn đến số lượng tội phạm bạo lực gia tăng ở các thành phố và bang liên quan và các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra. Để ổn định đất nước, ông Trump đã đe dọa trên nền tảng mạng xã hội rằng đội ngũ điều hành của ông sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn cản những kẻ vô chính phủ vô pháp vô thiên làm hại người dân. Vì thế, ông Trump đã chuẩn bị cắt giảm tài trợ của chính phủ liên bang cho những nơi xảy ra nhiều vụ biểu tình, nhằm buộc các chính trị gia ở mỗi bang và thành phố có thể nhanh chóng dẹp yên các cuộc biểu tình tại địa phương, nhưng không ngờ lần này ông vấp phải sự chống trả cứng rắn.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo (bìa trái) và Thị trưởng New York Bill de Blasio

Theo tờ New York Post, ngày 2/9, Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ. Trong bản ghi nhớ, ông có kế hoạch cắt giảm tiền của Quỹ liên bang chi cho các thành phố Seattle, Portland, New York và thủ đô Washington, DC. Ông Trump tuyên bố rằng động thái này là để bảo vệ tiền của những người đóng thuế Mỹ không bị những thống đốc “bất tài” lãng phí. Đồng thời, ông Trump cũng yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang nộp báo cáo cho Văn phòng Quản lý và Dự toán ngân sách Nhà Trắng, giải trình chi tiết việc các thành phố và tiểu bang sử dụng cụ thể tiền của quỹ liên bang ra sao.

Sau khi ông Trump đe dọa ngừng cấp tiền quỹ liên bang cho New York và các khu vực khác, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã thẳng thừng tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng cách tiếp cận của Trump là rất phi lý.

Ông Blasio thách thức ông Trump trong cuộc họp báo: “Ông đã không ở đó khi chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông. Khi dịch bệnh tồi tệ nhất, chúng tôi hy vọng rằng chính phủ liên bang có thể cung cấp các bộ xét nghiệm virus corona mới, nhưng ông đã không làm gì cả. Khi chúng tôi cần kích thích tài chính, ông thậm chí chẳng thèm cử động dù chỉ một ngón tay”.

Ông Blasio cũng chỉ ra những điểm gây nhức nhối của Tổng thống Trump, nói ông đã không chịu nói cho người dân Mỹ biết sự thật về dịch bệnh. Cuối cùng, ông Blasio chất vấn ông Trump: “Ông đã làm chúng tôi thất vọng như thế mà bây giờ ông muốn lại trừng phạt chúng tôi sao?”.

Ông Blasio cũng giải thích thêm việc khấu trừ quỹ liên bang, nói chính phủ liên bang không có quyền can thiệp vào việc sử dụng quỹ liên bang ở cấp tiểu bang và thành phố. Ông Blasio cũng cảnh báo ông Trump trong cuộc họp báo rằng nếu ông thực sự cắt giảm ngân sách của thành phố New York, thì “chúng ta hãy gặp nhau tại tòa án! Chúng tôi chắc chắn sẽ kiện ông”.

Ngoài Thị trưởng thành phố New York, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng lên tiếng chỉ trích ông Trump, thậm chí còn có những lời lẽ gay gắt hơn. Theo thông tin được Thống đốc Andrew Cuomo tiết lộ, 7 tỷ USD tiền quỹ liên bang đều được thành phố New York sử dụng vào các lĩnh vực nhà ở, y tế, vệ sinh, an sinh xã hội, không hề lãng phí một chút nào. Động thái cắt giảm ngân sách liên bang khiến ông Andrew Cuomo rất tức giận, lập tức gọi ông Trump là “tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chính vì sự cẩu thả và kiêu ngạo của ông ấy, cùng với việc ông ấy không sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các bang, cuối cùng đã dẫn đến đại dịch”. Cuomo nói, dưới sự lãnh đạo của chính phủ liên bang, hiện nay mỗi ngày có hơn 1.000 người chết vì COVID-19.

Đây không phải là lần đầu tiên Thống đốc bang New York Andrew Cuomo có xung đột với Tổng thống Donald Trump. Ngay từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm nay, giữa hai người đã xảy ra “khẩu chiến”. Vào thời điểm đó, bang New York là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ, ông Cuomo đã cầu cứu Tổng thống Trump với hy vọng chính phủ liên bang có thể cung cấp cho bang New York 30.000 chiếc máy thở nhưng cuối cùng Trump chỉ chấp thuận 400 chiếc trong số đó. Ông cũng nói với Como rằng máy thở rất đắt tiền, vì vậy các ông cần sử dụng tiết kiệm. Ông Cuomo cho rằng, trước mạng sống của người dân, ông Trump vẫn còn mặc cả, lộ rõ bản chất doanh nhân của mình. Sau đó, giữa hai người lại có bất đồng lớn về việc có nên phong tỏa bang New York hay không.

Sau khi Thống đốc Cuomo nói những nhận xét “nồng nặc mùi thuốc súng” này, người phát ngôn của chính quyền tiểu bang vội vàng “hạ nhiệt”, nói rằng mặc dù nhận xét của Cuomo hơi cực đoan nhưng ông không tấn công cá nhân tổng thống; Thống đốc Cuomo chỉ muốn nhấn mạnh ở New York có nhiều người không hoan nghênh ông Trump mà thôi. Thư ký báo chí của thị trưởng thành phố New York cũng trả lời trên nền tảng mạng xã hội; nói rằng hành động của ông Trump không liên quan gì đến luật pháp và trật tự của Mỹ, ông Trump đang tự chỉ đạo và thực hiện một vở kịch về “chủ nghĩa chủng tộc”, rằng “ông Trump muốn tấn công hàng triệu người thiểu số và giữ vững sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa tối cao da trắng”.

