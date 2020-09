Cháu trùm khủng bố Osama bin Laden nói điều bất ngờ về ông Trump và bầu cử Mỹ 2020

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 10:00 AM (GMT+7)

Cháu trùm khủng bố Osama bin Laden bất ngờ bày tỏ sự ủng hộ và mong ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, nếu không thảm kịch có thể xảy ra.

Noor bin Ladin là cháu gái trùm khủng bố Osama bin Laden. Ảnh: Dave Benett

Tờ Sputnik hôm 5/9 đưa tin, Noor bin Ladin, cháu gái trùm khủng bố Osama bin Laden, cho rằng một thảm kịch tương tự vụ khủng bố 11/9 chỉ có thể được ngăn chặn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11/2020.

Trong một bài phỏng vấn với tờ New York Post, Noor bin Ladin, 33 tuổi, nói rằng: "IS đã 'sinh sôi nảy nở' dưới thời chính quyền ông Obama và ông Biden, và nhóm cực đoan này đã 'đổ bộ' tới châu Âu. Tổng thống Trump đã chứng tỏ ông ấy có thể bảo vệ người Mỹ từ các mối đe dọa nước ngoài bằng cách tiêu diệt tận gốc khủng bố trước khi chúng có cơ hội tấn công".

Noor bin Ladin còn cho biết sẽ ủng hộ ông Trump trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới: "Tôi là người ủng hộ ông Trump kể từ khi ông ấy tuyên bố tranh cử vào những ngày đầu năm 2015. Tôi đã theo dõi từ xa và ngưỡng mộ quyết tâm của ông ấy".

"Ông ấy chắc chắn phải được tái đắc cử. Đó là điều quan trọng với tương lai không chỉ của nước Mỹ mà còn của nền văn minh phương Tây nói chung. Hãy nhìn vào các cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra ở châu Âu trong 19 năm qua, chúng đã khiến các nước châu Âu lay chuyển đến nhường nào. Hồi giáo cực đoan đã và đang thâm nhập vào xã hội Mỹ cũng như châu Âu", cháu gái trùm khủng bố Osama bin Laden nhận định.

Nếu ông Biden thắng cử, một cuộc tấn công khủng bố quy mô như vụ 11/9 có thể sẽ xảy ra, theo lời cháu gái của trùm khủng bố al-Qaeda.

Noor bin Ladin tự nhận mình là "người Mỹ có tâm" và thường xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ có dòng chữ "Make America Great Again" (Tạm dịch: Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) - câu khẩu hiệu nổi tiếng của ông Trump.

Noor (phải) thường xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai đỏ có dòng chữ "Make America Great Again". Ảnh: Getty

Theo Daily Mail, Noor bin Ladin và 2 chị gái là Wafah và Najia sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ sau khi cha mẹ ly hôn.

Cha của Noor là ông Yeslam bin Ladin, anh trai cùng cha khác mẹ với trùm khủng bố Osama bin Laden, và mẹ là Carmen Dufour, một học giả người Thụy Sĩ.

Theo lời người phụ nữ 33 tuổi, cha của cô gần như không có đóng góp gì cho cuộc sống của cô sau cuộc ly hôn với mẹ cô năm 1988.

Trong cuốn sách "Inside the Kingdom: My Life in Saudi Arabia" (Tạm dịch: Bên trong vương quốc: Cuộc sống của tôi ở Ả Rập Saudi) xuất bản năm 2004 của mẹ Noor, cuộc sống trong gia đình bin Laden được hé lộ phần nào.

Noor chia sẻ: "Cuộc sống của tôi sẽ rất khác nếu tôi được nuôi nấng ở Ả Rập Saudi. Tôi lớn lên với sự trân trọng sâu sắc với tự do và các quyền cá nhân cơ bản của mình".

Noor nhớ lại cách mẹ cô nói về cuộc đấu tranh để cô và các chị gái có được sự tự do.

"Mẹ tôi nói mọi khó khăn bà gặp phải trong việc đấu tranh để tôi và các chị được chơi đùa tự do đều xứng đáng", Noor chia sẻ.

Cháu gái trùm khủng bố Osama bin Laden có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Geneva và bằng thạc sĩ Luật thương mại tại Đại học London.

Khi Noor 14 tuổi, nước Mỹ phải hứng chịu thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử - vụ tấn công 11/9.

"Tôi đã rất đau khổ. Tôi đã đến Mỹ với mẹ vài lần trong một năm từ khi 3 tuổi. Tôi xem Mỹ là ngôi nhà thứ 2 của mình", Noor nói.

