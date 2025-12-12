Toàn bộ nội các Bulgaria tuyên bố từ chức

Phát biểu trên sóng truyền hình, Thủ tướng Zhelyazkov nói rằng chính phủ “đã lắng nghe tiếng nói của người dân” và mong muốn đáp ứng kỳ vọng của xã hội.

"Liên minh của chúng tôi đã gặp nhau, chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại, những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và các quyết định mà chúng tôi phải đưa ra một cách có trách nhiệm", ông Zhelyazkov nói, xác nhận rằng chính phủ đã từ chức.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov phát biểu trước báo chí. Ảnh: Reuters

Chính phủ của Thủ tướng Zhelyazkov nhậm chức ngày 16/1 sau cuộc bầu cử trước thời hạn hồi tháng 10/2024.

Thông báo của Thủ tướng Bulgaria được đưa ra ngay trước khi Quốc hội nước này họp về bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 6 đối với nội các của ông Zhelyazkov theo đề xuất của các đảng đối lập, liên quan đến các vấn đề của chính phủ trong điều hành kinh tế đất nước.

Thông báo cũng được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tụ tập quy mô nhỏ đã diễn ra tại Bulgaria trong nhiều tuần qua, trong đó người dân ở quốc gia Balkan này bày tỏ sự phản đối về cách điều hành hoạt động kinh tế của đất nước.

Tuần trước, chính phủ của ông Zhelyazkov đã rút lại kế hoạch ngân sách năm 2026, dự thảo đầu tiên bằng đồng Euro, sau khi các cuộc biểu tình nổ ra liên quan đến các đề xuất tăng đóng góp an sinh xã hội và thuế cổ tức để tài trợ cho chi tiêu nhà nước cao hơn.

Đến ngày 10/12, hàng chục nghìn người dân Bulgaria đã tiếp tục xuống đường phản đối các chính sách kinh tế, đặc biệt là dự thảo ngân sách năm 2026 mà chính phủ đã rút lại.

Trong một diễn biến có liên quan, Bulgaria sẽ gia nhập khu vực đồng tiền chung Euro (Eurozone) vào ngày 1/1/2026. Việc chính phủ từ chức dự kiến không gây ảnh hưởng đến quá trình này.