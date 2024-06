Tòa hoãn xử cáo buộc ông Trump can thiệp bầu cử ở Georgia

Ngày 5-6, Tòa phúc thẩm bang Georgia quyết định hoãn xử vụ án hình sự về cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử ở Georgia, theo tờ The New York Times.

Trong quyết định dài 1 trang, tòa án tuyên rằng bất kỳ động thái nào ở cấp tòa sơ thẩm liên quan ông Trump và 8 bị cáo khác, những người đã kháng cáo phán quyết cho phép công tố viên Fani T. Willis tiếp tục tham gia vụ án, đều được giữ nguyên cho đến khi hội đồng phúc thẩm giải quyết xong vấn đề rằng bà Willis có nên bị loại khỏi quá trình tố tụng vì xung đột lợi ích hay không.

Vụ xét xử cáo buộc ông Trump can thiệp bầu cử ở bang Georgia sẽ bị tạm hoãn. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Năm ngoái, ông Trump và một số đồng minh thân cận đã bị truy tố ở bang Georgia với cáo buộc cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông ở bang này.

Tuy nhiên, vụ án gặp trắc trở vào đầu năm nay với việc có thông tin rằng bà Willis có quan hệ tình cảm với công tố viên đặc biệt Nathan Wade mà bà này thuê để giúp xử lý vụ án.

Đội luật sư bào chữa của ông Trump cho rằng bà Willis được hưởng lợi về mặt tài chính trong mối quan hệ với ông Wade - người mà đội luật sư cho rằng đã trả tiền cho những kỳ nghỉ của hai người. Do đó, theo đội luật sư, bà Willis và toàn bộ văn phòng của bà nên bị loại khỏi quá trình tranh tụng.

Hồi tháng 3, sau một phiên tòa nhỏ xem xét cáo buộc này, Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án cấp cao Quận Fulton nhận thấy không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng bà Willis được hưởng lợi về mặt tài chính từ mối quan hệ này. Do đó, thẩm phán này đã cho phép bà Willis tham gia tranh tụng.

Tuy nhiên, đội luật sư của ông Trump đã thuyết phục thành công Tòa phúc thẩm Georgia xem xét lại quyết định của thẩm phán McAfee.

Đầu tuần này, tòa phúc thẩm ấn định ngày dự kiến phiên ​​tranh luận đầu tiên là vào ngày 4-10.

Hiện ngày xét xử cáo buộc ông Trump can thiệp bầu cử ở Georgia chưa được ấn định. Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc kháng cáo sẽ mất nhiều tháng để giải quyết. Như vậy, điều này có nghĩa là ông Trump sẽ không phải hầu tòa vụ này trước Ngày Bầu cử (5-11).

Ngày xét xử cũng chưa được ấn định trong hai vụ án hình sự liên bang chống lại ông Trump, ở Florida và Washington, D.C.

Tuần trước, ông Trump bị một bồi thẩm đoàn ở tòa án New York kết luận phạm tất cả 34 trọng tội như công tố viên cáo buộc vì làm giả hồ sơ để che đậy vụ bê bối tình dục với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Dự kiến, tòa sẽ ra phán quyết và tuyên án vào ngày 11-7 tới.

